Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón đã hôn mê khi được đưa đến viện

Cũng liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) - cho biết cháu bé bị bỏ quên trên ôtô được gửi tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Ngay sau vụ cháu bé tử vong trên ôtô đưa đón học sinh ở Trường Gateway, Bộ GD-ĐT đã có văn bản chấn chỉnh, siết chặt quy đưa đón học sinh để đảm bảo an toàn. Đây là việc các nhà trường có tổ chức đưa đón học sinh phải nghiêm túc rà soát chấn chỉnh. Đối với trường hợp ở Bắc Ninh, Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu Sở GD-ĐT Bắc Ninh phải báo cáo kết quả xác minh về Bộ. Lãnh đạo Sở cho biết trong ngày hôm nay sẽ làm việc với cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để xác định nguyên nhân, trách nhiệm. Sáng 16/9, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Xuân Thanh cũng tổ chức cuộc họp khẩn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện tập trung xử lý vụ việc. Theo công an tỉnh Bắc Ninh, vụ việc xảy ra ngày 13/9. Như thường lệ, ông Hợp - tài xế phụ trách đưa đón trẻ đến trường lấy xe đi đón các cháu. Lúc đưa vào lớp, nghĩ các cháu đã xuống hết nên ông này đóng cửa xe. Tuy nhiên, trên xe còn một cháu nhỏ 3 tuổi chưa xuống. Cháu bé bị nhốt trên xe từ 8h đến 15h.