Bão số 5 khả năng thành cuồng phong, hướng thẳng vào miền Trung

Sáng 23-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, vào đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Đến sáng sớm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki).

Bão số 5 có thể mạnh lên cấp cuồng phong

Lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Theo cơ quan dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh và sẽ liên tục mạnh lên trong những giờ tới, khả năng có thể mạnh lên cấp cuồng phong.

Bão số 5 đang di chuyển nhanh về phía đất liền Việt Nam. Ảnh: VNDMS

Cụ thể, dự báo đến 7 giờ sáng mai, bão số 5 khi ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 14. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ: Vĩ tuyến 16,0N-20,0N; kinh tuyến 110,0E- 118,0E.

Những giờ tiếp theo, bão vẫn di chuyển rất nhanh với tốc độ 20km/giờ. Khi ở trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế, cường độ bão mạnh lên cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động dữ dội.

Cảnh báo các tác động của bão số 5

Từ chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm 6,0-8,0m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Cảnh báo nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Vùng ven biển Thanh Hoá-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3-3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1-3,4m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7-2,0m.

Lưu ý, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).

Từ ngày 25 đến 26-8: Khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP.HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.