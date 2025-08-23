Tổng thống Mỹ khoe ảnh do ông Putin tặng

Tổng thống Trump khoe bức ảnh chụp cùng người đồng cấp Nga. Ảnh Shutterstock.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục khi công bố Washington sẽ đăng cai lễ bốc thăm World Cup 2026, ông Trump nói: “Tôi vừa nhận được một bức ảnh từ một người rất muốn đến đó. Ông ấy rất tôn trọng tôi và đất nước chúng ta”.

Ông Trump cho biết sẽ ký tặng bức ảnh này và ca ngợi “đó là một tấm hình đẹp của ông ấy (ông Putin)”. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời ám chỉ khả năng Tổng thống Nga có thể tham dự sự kiện, tùy thuộc vào tình hình trong vài tuần tới.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh tiến trình ngoại giao do ông Trump thúc đẩy có dấu hiệu chững lại. Tuần trước, ông đã tiếp đón người đồng cấp Nga tại Anchorage, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga với một lãnh đạo Mỹ kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Sau đó, ông Trump tiếp tục mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu đến Nhà Trắng.

Ông Trump từng tuyên bố đang sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa hai Tổng thống Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 22/8 bác bỏ khả năng này, khẳng định “chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh hoàn toàn chưa sẵn sàng”. Ông Lavrov cũng yêu cầu Moscow phải tham gia vào mọi thỏa thuận bảo đảm an ninh cho Ukraine sau chiến tranh, đồng thời chỉ trích các cuộc thảo luận của Mỹ và NATO về vấn đề này là “vô ích”.