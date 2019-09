Cháu bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe đưa đón như thế nào?

Thứ Hai, ngày 16/09/2019 11:15 AM (GMT+7)

Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin chính thức về vụ việc bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí.

Cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về sự việc.

Theo công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/9, cháu N.T.L (SN 2016 ở Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh. Cơ sở do bà Dương Thị Hợp (SN 1977, hộ khẩu ở Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh) làm chủ.

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định ông Nguyễn Công Tỵ (chồng chị Hợp), (SN 1976) phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở, một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách.

Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp. Thời điểm này trên xe còn cháu L. ở hàng ghế dưới nên không ai phát hiện, sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí (dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10cm) rồi đi làm việc cá nhân.

Đến 15h45 cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có 1 chiếc quần bò của cháu L. ở ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Vị trí đỗ xe ngay trước cổng trường, nơi bé L. bị bỏ quên nhiều giờ đồng hồ

Ngay sau đó, cháu L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh sơ cứu, sau đó được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi Trung Ương để cấp cứu, điều trị. Đến nay, sức khỏe của cháu Lợi đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.