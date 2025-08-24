Điểm nóng xung đột ngày 24-8: NATO chuẩn bị cơ chế an ninh 2 tầng cho Ukraine

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22-8, ông Rutte cho biết NATO dự kiến tiếp tục tài trợ để đảm bảo "dòng chảy vũ khí tấn công thiết yếu từ Mỹ tới Ukraine".

Sau hội nghị đa phương tại Nhà Trắng vào đầu tuần, ông Rutte nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định rõ rằng "Mỹ thực sự sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine".

Ông nói: "Chúng tôi đang cùng phối hợp - Ukraine, châu Âu, Mỹ - để các bảo đảm an ninh phải đạt mức mà Nga sẽ không bao giờ hành động với Ukraine nữa".

Tổng thư ký NATO Mark Rutte bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev, Ukraine hôm 22-8. Ảnh: AP.

Theo ông Rutte, thỏa thuận bảo đảm an ninh sẽ gồm hai tầng: Công tác củng cố quân đội Ukraine, đi liền với các cam kết từ Mỹ cùng châu Âu.

Các nước cũng đang bàn thảo về khả năng triển khai binh sĩ nước ngoài tới Ukraine, song ông Rutte cho rằng "còn quá sớm để nói trước kết quả". Tổng thống Zelensky bổ sung: "Còn quá sớm để nói ai sẽ gửi quân, ai cung cấp tình báo, ai có mặt trên biển và trên không

Cùng ngày 22-8, Tổng thống Zelensky tiết lộ mọi công tác nhằm xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine trong giai đoạn hậu xung đột "sẽ sẵn sàng trong những ngày tới".

"Hiện nay, các đội ngũ của Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đang làm việc về cấu trúc của cơ chế này", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof.

Ông cũng viết thêm: "Tổng thống Nga Vladimir Putin cần ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt".

Theo kế hoạch, ông Schoof dự kiến đến thăm Kiev vào ngày 23-8 nhưng chuyến đi đã bị hoãn.

"Trước mắt chúng ta đang là cơ hội thực sự để chấm dứt xung đột và Ukraine sẵn sàng thực hiện những bước đi mang tính xây dựng, có thể đưa hòa bình thực sự đến gần hơn" - ông Zelensky nói.