Thông tin mới vụ nghi phạm phá hoại đường ống Nord Stream bị bắt giữ

Serhii Kuznetsov làm dấu tay hình cây đinh ba (biểu tượng trên quốc huy Ukraine) khi bị đưa ra tòa án ở Italia (ảnh: ANSA)

Hôm 21/8, Văn phòng Tổng công tố Đức cho biết, nghi phạm Serhii K. (tên được viết tắt theo luật pháp Đức), là công dân Ukraine, bị bắt giữ tỉnh Rimini (Italia) với cáo buộc chỉ huy một nhóm người “gài thiết bị nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2”.

Hôm 23/8, kênh truyền hình ARD (Đức) trích dẫn tài liệu điều tra đưa tin, tên đầy đủ của nghi phạm là Serhii Kuznetsov, 49 tuổi, người Ukraine.

Kuznetsov đang bị giam giữ tại Italia theo yêu cầu của giới chức Đức. Trước đó, nghi phạm từng phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).

“Các nhà điều tra tin rằng, Serhii Kuznetsov đóng vai trò quan trọng và là người chỉ huy toàn bộ nhóm phá hoại”, ARD đưa tin.

Theo ARD, Kuznetsov bị bắt giữ tại Italia khi đang đi du lịch cùng gia đình. Ở Italia, nghi phạm sử dụng tên thật và không chống cự khi bị bắt giữ.

Giới chức công tố Đức cho biết, vào tháng 9/2022, Kuznetsov cùng các đồng phạm đã lái du thuyền từ thành phố Rostock (đông bắc Đức) tới gần 2 đường ống dẫn khí đốt để gài chất nổ. Nghi phạm dùng giấy tờ giả để thuê du thuyền từ một công ty Đức.

Kuznetsov sẽ bị dẫn độ về Đức để hầu tòa. Tuy nhiên, hiện tại, nghi phạm đang từ chối lệnh dẫn độ.

Serhii Kuznetsov khai rằng mình đang ở Ukraine vào thời điểm hai đường ống Nord Stream bị phá hoại, ARD đưa tin. Nếu bị kết tội tại Đức, nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.

Tháng 9/2022, đường ống Nord Stream 1, Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu bị hư hại nghiêm trọng bởi các vụ nổ, khiến khí đốt bị rò rỉ.

Nga đã nhiều lần cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng sau vụ nổ đường ống khí đốt, tuy nhiên, 3 nước này phủ nhận.

Phản ứng từ Nga

Ông Dmitry Polyansk – Quyền Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc – cho biết, ngày 26/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc họp khẩn về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream theo yêu cầu của Nga.

“Giữa những thông tin về việc bắt giữ nghi phạm tổ chức các vụ tấn công khủng bố nhằm vào đường ống Nord Stream vào tháng 9/2022, Nga đã yêu cầu một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”, TASS dẫn lời ông Polyansk.

Ông Polyansk cho biết, Nga “lưu ý” về việc cuộc điều tra của Đức đang bị trì hoãn và sự thiếu minh bạch.

Panama – nước giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – đã lên lịch cuộc họp vào 16h ngày 26/8 (giờ New York, Mỹ).