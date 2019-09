Trẻ mầm non 3 tuổi bị bỏ quên trên xe: Quy trình lỏng lẻo, tài xế tự đón trẻ

Thứ Ba, ngày 17/09/2019 11:50 AM (GMT+7)

Ông Nguyễn Công Tỵ, người phụ trách lái xe kiêm đưa đón trẻ của cơ cở mầm non cao cấp Đồ Rê Mí (Bắc Ninh) chia sẻ, sau sự việc của trường Gateway ông rất sợ, kiểm tra xe rất kỹ nhưng cuối cùng vẫn sơ suất để quên trẻ.

Bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Bắc Ninh Sự kiện:

Ông Nguyễn Công Tỵ người lái xe cũng là chồng của chủ cơ sở Đồ Rê Mí

“Lượng học sinh để trường đưa đón không nhiều nên buổi sáng tôi thường đi đưa đón một mình. Các bạn nhỏ ở cách trường chừng 4-5km. Sau sự việc quên trẻ ở trường Getway tôi rất sợ nên thường đi kiểm tra xe, kiểm tra cả gầm ghế nhưng cuối cùng tôi vẫn sơ suất để quên bé”, ông Tỵ mở lời tâm sự.

Cũng theo ông Tỵ, nguyên nhân khiến ông chủ quan, để quên mất trẻ hôm đó là vì ngày thường không có bé nào ngủ quên.

Theo ông Tỵ, vụ việc này xảy ra với nhà trường, lái xe và phụ huynh là chuyện không ai mong muốn. Do hôm đó bạn này ngủ ở hàng ghế cuối cùng. Tôi cũng có việc bận khác nên vội không kiểm ta hết. Sau sự việc đến với bé, nói là số trời thì cũng không phải mà đều do lỗi của ông.

Ông kể lại, ngày hôm đó, sau khi đón trẻ xong, theo thói quen ông đánh xe ké gần sát gốc cây, trước cửa trường và mở hé cửa kính rồi đi làm việc riêng. Đến khoảng hơn 15 giờ, theo thói quen thường ngày ông ra mở cửa cho kính bớt nóng để học sinh được mát thì phát hiện ra cháu L.

“Tôi bế cháu ra, cùng vợ và một người khác đưa cháu đi cấp cứu. Tôi ưu tiên cấp cứu nên chưa báo ngay cho gia đình. Sau khi đưa cháu đến BV Đa Khoa Từ Sơn, tôi điện thoại cho phụ huynh và cùng đưa cháu lên BV Sản nhi Bắc Ninh”, ông nhớ lại.

Cũng theo ông Tỵ, từ khi xảy ra chuyện đến giờ ông luôn cùng với vợ chăm sóc bé để thể hiện trách nhiệm, ưu tiên việc chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. “Thực sự tôi cảm thấy có lỗi với bé. Dù gì mình cũng là người có lỗi vì việc cần làm của mình là kiểm tra lại xe sau khi học sinh rời xe. May mắn cháu bé qua khỏi nên tôi cảm thấy nhẹ lòng một chút”, ông nói.

Quy trình đưa đón xe của ông thường là buổi sáng ông đánh xe đi đón trẻ một mình theo danh sách. Đến chiều, thường có một cô đi trả trẻ cùng.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 13/9/2019, cháu Ng.T.L. (SN 2016 ở Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) phát hiện bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí. Cơ sở do bà Dương Thị Hợp, SN 1977, ở Nghĩa Chỉ, Minh Đạo, Tiên Du (Bắc Ninh) làm chủ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 13/9, ông Nguyễn Công Tỵ (SN 1976, chồng bà Hợp) cũng là phụ trách lái xe ô tô đưa đón trẻ có đăng ký dịch vụ của cơ sở. Ông Tỵ đã một mình điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 99B - 010.08, đi đón các cháu trong danh sách mà không có bất kỳ giáo viên hay người phụ trách đưa đón nào thêm để quản lý trẻ. Khi về đến cơ sở Đồ-Rê-Mí, ông Tỵ đỗ xe trước cửa và phối hợp các cô giáo phụ trách đưa các cháu lên lớp.

Sau đó ông Tỵ đánh xe đỗ lên vỉa hè phía trước cửa cơ sở Đồ Rê Mí. Xe được xác định đỗ dưới gốc cây và lái xe mở hé cửa kính cạnh ghế lái khoảng 10cm rồi đi làm việc cá nhân mà không nhận ra còn cháu Ng.T.L. đang ở hàng ghế dưới.

Đến 15h45’ cùng ngày, ông Tỵ ra đánh xe chuẩn bị đưa các cháu về nhà thì phát hiện có chiếc quần bò của trẻ nhỏ vứt ngay trước sàn cửa tự động nên trèo lên xe kiểm tra, phát hiện cháu Ng.T.L. nằm ngửa ở sàn để chân của hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Sau đó, bé Ng.T.L. được đưa ra phòng khám Hà Nội - Bắc Ninh ở gần đó sơ cứu.Tiếp đó trẻ được đưa lên Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh và Bệnh viện nhi T.Ư để cấp cứu, điều trị. Hiện sức khỏe của nạn nhân nhỏ tuổi này đã ổn định và đang được theo dõi các di chứng khác.

Hiện Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Du tập trung điều tra làm rõ vụ việc, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.