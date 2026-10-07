Bầu Đoan được ưu ái trúng đấu giá đất để nuôi CLB bóng đá Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan.

Riêng ông Cao Tiến Đoan, 66 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đông Á, tức "Bầu Đoan", bị đề nghị truy tố hai tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trốn thuế.

Tâm thư sau khi tiếp quản CLB bóng đá Thanh Hoá

Theo kết luận điều tra, nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ năm 2020 khi CLB bóng đá Thanh Hóa gặp khó khăn về tài chính. Lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao khi đó liên hệ, đề nghị ông Đoan tiếp quản đội bóng với phương án tỉnh hỗ trợ một phần ngân sách và huy động thêm nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp địa phương.

Ông Cao Tiến Đoan trong cuộc họp HĐND tỉnh Thanh Hoá năm 2023. Ảnh: Lam Sơn

Ông Đoan gặp Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và được đồng ý cho làm Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa thay Bầu Đệ. Theo cơ quan điều tra, ông Hưng trao đổi sẽ hỗ trợ dự án để doanh nghiệp có nguồn kinh phí duy trì đội bóng, trước mắt là dự án khu dân cư Quảng Thành.

Sau khi ông Đỗ Minh Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trương "tạo điều kiện" cho Công ty Đông Á tiếp tục được truyền đạt xuống cấp dưới. Ông Tuấn từng nói với lãnh đạo TP Thanh Hóa "dự án đấu giá nào có thể tạo điều kiện cho ông Đoan thì quan tâm, đẩy nhanh".

Giữa năm 2021, khi TP Thanh Hóa làm thủ tục dự án Quảng Thành, ông Hưng trao đổi với Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân về việc tạo điều kiện để Đông Á trúng đấu giá. Ông Tuấn cũng có chỉ đạo tương tự với lãnh đạo thành phố khi đó.

Đầu tháng 4/2024, tại Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Hưng gọi Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, vào phòng làm việc và cho xem "tâm thư" của Bầu Đoan.

Trong thư, ông Đoan trình bày Công ty Đông Á đã chi nhiều tiền cho đội bóng, phải bán nhà cửa, đất đai và tài sản của doanh nghiệp để duy trì hoạt động, có nguy cơ phá sản nếu không có nguồn tiền khác.

Kết luận điều tra dẫn lời ông Hưng nói với ông Chung: "Em về chỉ đạo anh em làm sớm và tạo điều kiện hỗ trợ Công ty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng khu dân cư tại phường Quảng Thành để có kinh phí hỗ trợ đội bóng".

Ông Chung truyền đạt lại cho cấp dưới, trong đó yêu cầu bị can Lê Mai Khanh, Phó chủ tịch UBND thành phố, đẩy nhanh công việc với câu nói: "Em về làm khẩn trương, anh Đoan sắp chết rồi đấy".

Hứa bán nhà liền kề với giá ngoại giao

Khu dân cư Quảng Thành rộng gần 2 ha tại phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa cũ, nay thuộc phường Quảng Phú. Dự án được quy hoạch 213 lô nhà liền kề xây thô và hoàn thiện mặt trước.

Trong quá trình chuẩn bị đấu giá, cơ quan điều tra xác định nhiều người thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị thẩm định giá, tổ chức đấu giá và ngân hàng đã có hành vi sai phạm nhằm tạo điều kiện cho Đông Á.

Để đáp ứng điều kiện năng lực tài chính, ông Đoan nhờ lãnh đạo Vietcombank Thanh Hóa cấp thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng. Kết luận xác định nguồn tiền này thực tế không có và việc phát hành thư xác nhận không đúng quy định. Đổi lại, ông Đoan hứa sau khi trúng đấu giá sẽ bán một số lô đất với giá ngoại giao.

Giá khởi điểm khu đất sau đó được phê duyệt khoảng 245,5 tỷ đồng. Ngày 17/7/2024, Công ty Đông Á trúng đấu giá 255 tỷ đồng.

Kết quả định giá trong quá trình điều tra xác định giá khởi điểm đúng quy định phải là 262,269 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng với con số này, nhà nước bị thiệt hại hơn 7,269 tỷ đồng.

Tiền và quà

Quá trình điều tra cáo buộc ông Đoan đã đưa tiền hoặc lợi ích cho nhiều người liên quan. Trong đó, ông Lê Mai Khanh, Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khi đó, được cho rằng đã nhận 4,8 tỷ đồng, sau đó chuyển 1,5 tỷ đồng cho Bí thư Thành ủy Lê Anh Xuân và hưởng lợi 3,3 tỷ đồng.

Ông Xuân trước đó nhận trực tiếp từ ông Đoan 1,3 tỷ đồng và 20.000 USD; Trần Anh Chung nhận 70 triệu đồng.

Kết luận điều tra cũng xác định ông Hưng nhận của ông Đoan 150.000 USD; ông Tuấn nhận ba lần, tổng cộng 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Dự án khu dân cư Quảng Thành, tháng 3/2026. Ảnh: Lam Sơn

Cơ quan điều tra xác định ông Hưng và ông Tuấn đã chỉ đạo cấp dưới đẩy nhanh việc xác định giá khởi điểm, đưa dự án Quảng Thành ra đấu giá, tạo điều kiện cho Đông Á trúng. Hai ông nhận thức việc này không đúng quy định pháp luật, song không trực tiếp chỉ đạo các bước cụ thể của quy trình thẩm định, đấu giá.

Việc chỉ đạo này nhằm tạo nguồn kinh phí để doanh nghiệp đồng hành với CLB bóng đá Thanh Hóa trong bối cảnh ngân sách địa phương khó khăn. Do đó, hành vi của ông Hưng và ông Tuấn được tách ra để tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định.

Ông Tuấn được cho nghỉ hưu trước tuổi vào tháng 9/2025. Ông Hưng bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng tháng 10/2025.

Ngoài sai phạm tại dự án Quảng Thành, ông Đoan còn bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giao dịch thực tế tại dự án khác, qua đó trốn hơn 15,7 tỷ đồng tiền thuế.