Bầu Đoan và nhiều cựu lãnh đạo Thanh Hóa bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can với các tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, Trốn thuế, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Mua bán trái phép hóa đơn.

Trong số này nhiều người từng giữ những vị trí quan trọng tại Thanh Hóa như ông Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh); Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương); Lê Mai Khanh (nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa), Lê Anh Xuân (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cũ)...

Ông Cao Tiến Đoan (tức Bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) bị đề nghị truy tố hai tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự và Trốn thuế, theo khoản 3 Điều 200.

Theo kết luận điều tra, vụ án bắt đầu từ quá trình ông Đoan tham gia tiếp quản Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn về tài chính.

Với chủ trương hỗ trợ đội bóng, nhóm bị can là cán bộ tỉnh đã có những cơ chế tạo điều kiện ưu ái để Công ty Đông Á có nguồn lực thông qua các dự án bất động sản. Trong đó, khu dân cư Quảng Thành là dự án được tập trung làm rõ tại vụ án này.

Qua nhiều lần đề xuất, viết "tâm thư", Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án với giá 255 tỷ đồng, ngày 17/7/2024.

Dự án Khu dân cư Quảng Thành do Công ty Đông Á triển khai. Ảnh: Lam Sơn

Sau khi trúng đấu giá, dù chưa đủ điều kiện bán đất, ông Đoan bị cáo buộc chỉ đạo bán 189 trong tổng số 213 lô, tổng giá trị 446 tỷ đồng. Việc đấu giá dự án được xác định gây thiệt hại ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng quá trình thực hiện dự án có sự tham gia của nhiều người với các vai trò khác nhau, từ thực hiện thủ tục, xác định giá, tổ chức đấu giá đến tham gia cuộc đấu giá, qua đó tạo điều kiện để Công ty Đông Á đạt mục đích.

Ở nhóm hành vi trốn thuế hơn 15 tỷ đồng trong dự án dân cư ven sông Hạc, cơ quan điều tra cáo buộc ông Đoan phải chịu trách nhiệm khi chỉ đạo việc quản lý doanh thu, sổ sách và kê khai thuế tại Công ty Đông Á.

Ông Cao Tiến Đoan trước khi bị bắt. Ảnh: Lam Sơn