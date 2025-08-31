Những dự án nghìn tỷ của 'bầu' Đoan ở Thanh Hóa qua hai thập kỷ vẫn chưa về đích

Nhắc đến Cao Tiến Đoan (SN 1960, thường gọi là “bầu” Đoan) ở xứ Thanh, hầu như ai cũng biết. Ông được xem là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, "bầu" Đoan còn sở hữu “Cung điện trắng” xa hoa cùng loạt xe sang bạc tỷ khiến nhiều người chú ý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: CACC

Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á do ông Đoan thành lập từ năm 1996. Khi mới ra đời, đây chỉ là một doanh nghiệp xây lắp nhỏ với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Nhờ khả năng kinh doanh, ông Đoan đã đưa thương hiệu “Đông Á” phát triển đa ngành, nâng vốn điều lệ lên 689 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản.

Đến nay, “bầu” Đoan đang triển khai nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đáng chú ý, một số dự án quy mô lớn, có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư từ hàng chục năm trước. Thế nhưng, sau hơn hai thập kỷ, nhiều dự án vẫn chậm tiến độ.

Phối ảnh dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc (trái) và hiện tại. Ảnh: CTV

Cụ thể, năm 2006, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 151/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo sông Hạc và khu dân cư ven sông Hạc (đoạn từ cầu đường sắt đến cầu Bốn Voi) tại TP Thanh Hóa. Sau đó, dự án này được điều chỉnh nhiều lần, theo các Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 8/7/2009; số 1717/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 và số 3037/QĐ-UBND ngày 14/9/2012.

Đáng chú ý, theo Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 6/10/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa, dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc do Tổng công ty Bất động sản Đông Á (nay là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) làm chủ đầu tư, được triển khai trên diện tích 37ha với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Dự án liên quan đến hơn 1.000 hộ dân, với tổng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 550 tỷ đồng.

Phối cảnh Khu du lịch sinh thái biển Sầm Sơn (trái) và hiện tại. Ảnh: CTV

Tính từ thời điểm khởi động, đến nay đã gần 20 năm nhưng dự án vẫn chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và chưa thể hoàn thành.

Tương tự, dự án khu du lịch sinh thái, kinh doanh biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại Sầm Sơn được chấp thuận chủ trương từ năm 2004. Sau nhiều lần điều chỉnh, dự án đổi tên thành Khu đô thị sinh thái biển Đông Á, TP Sầm Sơn (nay là phường Sầm Sơn). Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, với quy mô sử dụng đất khoảng 60ha, gồm 256 căn biệt thự, 1.000 phòng khách sạn, khu dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, phục vụ khoảng 10.000 người. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.800 tỷ đồng.

Khu dinh thự của ông Đoan. Ảnh: MK

Thế nhưng, đến nay, khu đô thị này vẫn chưa trở thành một dự án bất động sản ven biển hiện đại như kỳ vọng ban đầu

Ông Đoan được biết đến là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á. Ngoài vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, ông Cao Tiến Đoan còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời giữ cương vị Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ông "bầu" Đoan có thú chơi xe cổ giá trị hàng tỷ đồng. Ảnh: MK

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Cao Tiến Đoan (SN 1960), trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.