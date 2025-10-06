'Bầu Đoan' bị cáo buộc thu lợi bất chính 191 tỷ đồng khi bán đất

Chiều 6/10, tại họp báo quý 3 của Bộ Công an, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Cao Tiến Đoan là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị xác định có hai vi phạm chính.

Đầu tiên, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông ở phường Hạc Thành, ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Công an cho rằng từ năm 2021 đến 2025, Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13, 8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.

Về hành vi thứ hai, công an xác định rằng từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án. Kết quả, đến ngày 17/7/2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện nhưng ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng. Hành vi này bị cho rằng gây thiệt hại ngân sách hơn 63 tỷ.

Cảnh sát đọc lệnh bắt ông Đoan (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Lam Sơn

Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố ông Đoan để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Công an sau đó khởi tố ông Lê Anh Xuân, cựu Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa và ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND phường Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa và Vũ Hoàng Tân, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa.

Những người này bị điều tra cáo buộc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương, Thẩm phán TAND khu vực 1, về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án có tổng 15 bị can.