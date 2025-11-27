Bão số 15 sẽ hướng vào khu vực nào trên đất liền?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10km/h. Như vậy so với rạng sáng cùng ngày, bão Koto đã đổi hướng di chuyển từ Tây Tây Bắc sang Tây Tây Nam.

Bão số 15 hoạt động nhiều ngày tới trên Biển Đông.

Đến chiều 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc với cường độ cấp 12, giật cấp 15, có khả năng suy yếu. Chiều 29/11, bão Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão Koto khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay cường độ bão mạnh lên do di chuyển tới vùng nước biển ấm 27-28 độ C. Tuy nhiên, khi không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam sẽ khiến bão suy yếu về cường độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cường độ và hướng di chuyển của bão sau ngày 28/11 tương đối phức tạp. "Thậm chí, không loại trừ phương án bão suy yếu ngay trên biển, không ảnh hưởng mưa lớn, gió mạnh trên đất liền" - ông Lâm chia sẻ. Ông Lâm lưu ý đặc điểm của cơn bão số 15 đi chậm nên ảnh hưởng trên Biển Đông dài ngày.

Từ chiều ngày 28/11, bão dự báo di chuyển với tốc độ rất chậm xuống 5-10 km/giờ, dẫn tới bão có thể tồn tại trên Biển Đông kéo dài tới ngày 3/12, khác với cơn bão trước đó. Do vậy, vùng biển ven bờ bị ảnh hưởng, tàu thuyền cần di chuyển ra xa, hoặc tránh trú vào trong đất liền để không chịu ảnh hưởng bởi gió mạnh cấp 6 trở lên.

"Với thời điểm này trong năm, quỹ đạo bão khá đặc biệt, do áp cao cận nhiệt đới đang trong quá trình suy yếu. Quá trình dịch lên phía bắc và vào gần bờ thì nhiệt độ mặt nước biển lạnh hơn, không khí lạnh tăng cường xuống từ hôm nay (27/11). Khi gió mùa đông bắc mới xuống, bão vẫn giữ được cường độ, nhưng khi không khí lạnh xâm nhập sâu vào trong hoàn lưu bão, gió bão có khả năng sẽ suy yếu dần" - ông Lâm nói thêm.

Có một số lo ngại bão số 15 đi xuống Nam Bộ nhưng ông Lâm đánh giá khả năng này rất thấp. Khả năng cao hơn bão sẽ ngóc lên phía bắc, hướng vào miền Trung. Bão đi lệch xuống phía nam xảy ra trong trường hợp áp cao cận nhiệt đới (chi phối đường đi của bão) lấn mạnh vào trong thì sẽ đẩy cơn bão đi xuống Nam Bộ. Với các nhân tố dẫn dắt đường đi của bão hiện tại thì bão có xu hướng di chuyển chậm và lệch lên phía bắc.

Để sẵn sàng ứng phó với bão số 15, quân đội huy động hơn 267.000 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 6.700 phương tiện các loại, trong đó có 6 máy bay trực thăng, sẵn sàng ứng phó.

Bão Koto hình thành từ áp thấp nhiệt đới phía đông miền Trung Philippines, mạnh lên thành bão rồi vào Biển Đông trong tối 25/11, trở thành cơn bão thứ 15 ở khu vực này trong năm nay. Năm 2025 là năm nhiều bão và áp thấp nhiệt đới nhất 30 năm qua; thiên tai, chủ yếu do bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng, 727 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.