Bão 15 chưa vào, sóng lớn đã tràn lên đường biển Nha Trang

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa từ rạng sáng và ngày 28/11 có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Ảnh hưởng của bão khiến vùng biển ven bờ của Khánh Hòa động dữ dội, sóng cao tràn lên cả tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang vào tối 27/11 khiến một số người đi xe máy bị ngã.

Dù trước đó chính quyền đã khuyến cáo, nhưng một số người vẫn tiến sát khu vực kè dạo chơi, tạo dáng chụp ảnh check-in trước những con sóng lớn đập vào bờ.

Ông Nguyễn Văn Hùng - đội trưởng đội tuần tra, cứu hộ cứu nạn (Ban quản lý vịnh Nha Trang) cho biết: Đội đã có những cảnh báo, tuyên truyền cho người dân không đến gần bờ kè sát mặt biển, vì rất nguy hiểm. Tuy nhiên nhiều người vẫn bất chấp những cảnh báo để "sống ảo".

Để ứng phó với cơn bão số 15, ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả lũ lụt; tranh thủ thời tiết thuận lợi hiện tại, đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả, nhất là các cơ sở, hộ gia đình bị hư hỏng để sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong những ngày tới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt tại khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn hoặc khu neo đậu tránh trú; đồng thời thông báo cho ngư dân, cơ sở nuôi trồng thủy sản, tàu du lịch, tàu vận tải và các phương tiện trên biển tạm ngưng mọi hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông theo thời gian quy định. Phối hợp địa phương tổ chức neo buộc chắc chắn lồng bè, tàu thuyền, bảo đảm an toàn.

UBND các xã, phường, đặc khu thống kê cụ thể lồng bè và số người trên biển, chủ động phương án sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn, kể cả cưỡng chế khi cần thiết; phân công lực lượng trực, cảnh giới, kiểm tra thường xuyên; bố trí chốt chặn tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cấm lưu thông để bảo vệ tính mạng người dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, hỗ trợ địa phương sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi diễn biến bão, vận hành hồ chứa hợp lý, bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ngập lụt hạ du. Các sở, ngành liên quan triển khai biện pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, du lịch, điện, viễn thông, y tế, giáo dục và sản xuất. Đài Khí tượng Thủy văn tăng cường dự báo, cảnh báo kịp thời để chủ động phòng chống.