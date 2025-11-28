Bão số 15 Koto còn loanh quanh trên biển, áp sát bờ Gia Lai vào rạng sáng 1/12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (28/11), vị trí tâm bão số 15 Koto ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5km/h.

Trong 3 ngày tới, bão số 15 loanh quanh ở kinh tuyến 112 và cường độ suy yếu dần, hướng về vùng biển Gia Lai. Nguồn: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ hầu như ít dịch chuyển, chỉ khoảng 3km/h và cường độ suy yếu dần. Đến 4h sáng mai (29/11), tâm bão trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc. Cường độ bão lúc này còn cấp 10, giật cấp 14.

24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ vẫn rất chậm với 5km/h. Đến 4h ngày 30/11, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300km về phía Đông; cường độ cấp 9-10, giật cấp 13.

Trong 24 giờ sau đó, bão số 5 Koto lại đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần. Đến 4h ngày 1/12, tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210km về phía Đông. Cường độ bão lúc này giảm còn cấp 9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.