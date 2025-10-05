Bão số 11 giật cấp 15 đang ở trên vịnh Bắc Bộ

Tối 5-10, trao đổi với PLO, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết bão số 11 (bão Matmo) đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ. Tại khu vực bán đảo Lôi Châu đã ghi nhận gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Lúc 20 giờ, tâm bão số 11 đang ở khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 109.3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Bão sẽ suy yếu 2-3 cấp trước khi đổ bộ

Ông Khiêm dự báo, bão số 11 sẽ tiếp tục suy yếu khoảng 2-3 cấp trước khi đổ bộ vào khu vực giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng sáng sớm ngày 6-10.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 11.

Dự báo do ảnh hưởng của bão, từ khoảng 22 giờ đêm nay, vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh cấp 6. Từ sau 23 giờ, gió bão tăng lên cấp 7–8, riêng khu vực Móng Cái có khả năng gió mạnh cấp 8–9, giật cấp 11–12.

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 7–9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10–12, giật cấp 15, sóng cao 2,0–5,0 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh – Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4–0,6 m. Trong đêm nay đến sáng sớm mai, nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp sóng lớn.

Cảnh báo: Thời tiết biển và vùng ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi thủy sản, công trình ven biển, đê kè và tuyến đường sát biển.

Phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà): Gió cấp 8–9, giật cấp 11–12, nguy cơ tốc mái, đổ cây, hư hại công trình tạm và đường dây điện. Khu vực còn lại của Quảng Ninh, ven biển Hải Phòng: Gió cấp 7–8, giật cấp 10, khả năng thiệt hại cho nhà yếu, cây xanh, khu vực ven biển và đảo Cát Hải. Hưng Yên, phía Đông Bắc Bắc Ninh (Bắc Giang cũ): Gió cấp 6–7, giật cấp 9, ảnh hưởng đến điện lực, cây trồng và giao thông. Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng: Gió cấp 6–7, giật cấp 9–10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh, lốc xoáy cục bộ.

Cùng với gió mạnh, nước dâng, từ đêm nay đến 7-10, một đợt mưa to đến rất to cũng xảy ra ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa 150–250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa: mưa 70–150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Do hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ.

4 tỉnh, thành phố đã cấm biển để chống bão

Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) cho biết, để chủ động phòng chống bão số 11, đã có bốn địa phương thực hiện lệnh cấm biển, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11 tại Lào Cai. Ảnh: VGP

Đồng thời đã thông báo, hướng dẫn cho 67.998 phương tiện/ 292.274 lao động biết diễn biến của bão để chủ động vòng tránh, trong đó có 53 tàu/280 lao động hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Các phương tiện đang di chuyển về bờ.

Sáng nay, 5-10, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và phương án ứng phó với bão số 11 tại Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại Quảng Ninh.