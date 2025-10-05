Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước ta

Bão Matmo đang ở giai đoạn mạnh nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, bão số 11 Matmo đang trong giai đoạn mạnh nhất. Cường độ lúc 9h ngày 5/10 mạnh cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 15, di chuyển với tốc độ nhanh 25km/h.

Vị trí tâm bão hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 3 giờ tới, bão số 11 Matmo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h. Từ 19h hôm nay, bão sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Khoảng 7h ngày 6/10, bão số 11 Matmo trên khu vực biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ giảm xuống cấp 9, giật cấp 12.

Bão Matmo đang ở giai đoạn mạnh nhất, chuẩn bị đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn.

Đến 19h cùng ngày, bão không đổi hướng, di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h, trên khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, suy yếu thành vùng áp thấp.

Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to, lượng mưa 150-250mm, cục bộ mưa rất to trên 400mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cũng phát đi bản tin cảnh báo, từ tối nay 5/10 đến 9/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4- 8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2- BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa.

Cảnh báo gió mạnh gây thiệt hại ven biển nhiều tỉnh, Hà Nội có mưa vừa đến mưa to

Trên đất liền, từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 11-12. Gió mạnh có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà, gây thiệt hại về nhà cửa và phương tiện giao thông. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Tại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) có khả năng có gió bão mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về mưa lớn, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi mưa rất to với lượng mưa trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa lớn với cường suất cao trên 150mm trong vòng 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Tại khu vực Hà Nội, ít có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, tuy nhiên cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng ngày 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, các khu vực chịu ảnh hưởng cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến bão và chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.