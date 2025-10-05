Miền Bắc chuyển mưa lớn xối xả từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (05/10), ở khu vực từ Tp. Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/10 đến 3h ngày 5/10 có nơi trên 50mm như: trạm Đắk Pék (Quảng Ngãi) 90.2mm, trạm Cát Tiến (Gia Lai) 129.6mm, trạm Bạc Liêu (Cà Mau) 70.5mm, Đập Thủy Điện Đăk Sin 1 (Lâm Đồng) 56.8mm,…

Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn từ đêm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Từ đêm 5/10 đến đêm 6/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều và tối ngày 5/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 7/10, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/10:

TP. Hà Nội

Ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 32–34 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 31–34 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 2-3, riêng khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên đêm gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; cao nhất 31–34 độ, có nơi trên 34 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25–28 độ; cao nhất 31–34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ; cao nhất 31–34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ; cao nhất 29–32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–27 độ; cao nhất 31–34 độ.

TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ; cao nhất 32–34 độ.