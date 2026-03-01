2 vụ tấn công trường học của Iran giữa ban ngày: Đã có 100 người thiệt mạng

Số người thiệt mạng trong vụ không kích của Israel nhằm vào một trường tiểu học nữ sinh ở Minab, thuộc tỉnh Hormozgan, miền nam Iran, tăng lên liên tục, đến 23h ngày 28/2 giờ Hà Nội đã được cho là lên tới 85 người.

Con số này chưa thể được kiểm chứng độc lập ngay lập tức.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố vụ tấn công nhằm vào trường tiểu học này sẽ “không thể không bị đáp trả”. Ông Araghchi cho biết các nạn nhân đều là “những đứa trẻ vô tội”.

Bên cạnh đó, Hãng thông tấn Fars đưa tin một nhà thi đấu tại thành phố Lamerd đã bị trúng đòn tấn công do Mỹ và Israel tiến hành vào sáng nay.

“Ước tính ban đầu cho thấy hơn 15 người đã thiệt mạng trong hành vi được cho là tội ác này” - Fars cho biết thêm. “Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, trẻ em đang vui chơi và tập luyện trong nhà thi đấu.”

Thông tin chi tiết hơn về vụ tấn công mà các quan chức Iran tuyên bố đã khiến hàng chục người thiệt mạng tại một trường nữ sinh ở miền nam Iran hôm thứ Bảy, Mohammad Radmehr, thống đốc quận Mindab, nơi được cho là xảy ra vụ tấn công, cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 63 học sinh và thêm 92 em bị thương. Ông cho biết thêm, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

“Tòa nhà bị phá hủy là một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở miền nam Iran. Trường bị đánh bom giữa ban ngày, khi đang có rất nhiều học sinh nhỏ tuổi” - Ngoại trưởng Iran Abbas Aragghchi cho biết trong một bài đăng trên X.

CNN đã định vị được vị trí địa lý của video từ hiện trường đến trường Shajaba Tayyiba ở phía nam Minab. Trường nằm cách một căn cứ quân sự của Iran khoảng 200 feet (khoảng 60 mét), và trước đây dường như là một phần của căn cứ này, nhưng hình ảnh vệ tinh cho thấy nó đã tách khỏi căn cứ ít nhất từ năm 2016.

Khi được hỏi về cuộc tấn công, người phát ngôn của CENTCOM, Tim Hawkins, cho biết: “Chúng tôi nhận được các báo cáo liên quan đến thiệt hại về dân thường do các hoạt động quân sự đang diễn ra gây ra. Chúng tôi xem xét nghiêm túc các báo cáo này và đang điều tra. Việc bảo vệ dân thường là vô cùng quan trọng, và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết để giảm thiểu nguy cơ gây hại ngoài ý muốn”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gửi thư tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo hãng tin IRIB.Dưới đây là các nội dung chính của bức thư theo IRIB:Iran sẽ tiếp tục thực thi quyền tự vệ của mình một cách kiên quyết và không chậm trễ cho đến khi hành vi xâm lược chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện.Các cuộc không kích do Hoa Kỳ và “chế độ Israel” tiến hành là sự vi phạm rõ ràng Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và là một ví dụ điển hình của hành vi xâm lược vũ trang nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.Đáp lại hành động xâm lược này, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang thực thi quyền tự vệ vốn có và hợp pháp của mình theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ sử dụng mọi năng lực và phương tiện phòng vệ cần thiết để đối phó với hành động xâm lược mà họ gọi là tội ác này và răn đe các hành động thù địch.Theo đó, toàn bộ các căn cứ, cơ sở và tài sản của các lực lượng thù địch trong khu vực sẽ được coi là mục tiêu quân sự hợp pháp trong khuôn khổ việc Iran thực thi quyền tự vệ của mình, và Iran sẽ tiếp tục thực hiện quyền này một cách kiên quyết, không chậm trễ cho đến khi hành vi xâm lược chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện.