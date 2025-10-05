Bão số 11 mạnh lên, nâng mức cảnh báo gió trên đất liền

Lúc 12h trưa nay, tâm bão áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 310km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo cuối chiều nay, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu để vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vào 22h tối nay, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh bão vẫn duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Dự báo rạng sáng ngày mai, tâm bão bắt đầu đổ bộ vào khu vực biên giới Việt – Trung với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 12-13. Trong sáng mai, bão đi sâu vào đất liền nước ta và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10h sáng 6/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Trong chiều 6/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào sâu trong vùng núi Bắc Bộ nước ta và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22h tối 6/10, tâm vùng áp thấp trên khu vực Tuyên Quang - Lào Cai với cường độ dưới cấp 6.

Ảnh vệ tinh chụp bão Matmo lúc 12h trưa nay (5/10).

Chi tiết gió mạnh, mưa lớn do bão Matmo

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Matmo, dự báo từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Trong đó, các xã/phường khu vực phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, khu vực phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ chiều ngày 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội.

Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng từ chiều và tối nay có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông.

Cơ quan khí tượng giữ nguyên cảnh báo về mưa lớn. Cụ thể từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi mưa rất to trên 400mm.

Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ xuất hiện mưa rất to trên 200mm.

Hà Nội từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 cũng có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông cần đề phòng dông lốc, gió giật mạnh.

Do mưa lớn, từ tối nay (5/10) đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2.

Do mưa lớn, lũ dâng xảy ra ở khu vực vừa hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Bualoi nên cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau bão ở vùng núi Bắc bộ. Lũ dâng cao trên các dòng sông ở miền Bắc, Thanh Hóa cũng có thể gây ngập lụt diện rộng.