Bão Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sự kiện: Bão số 11 Matmo
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (6/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trong sáng nay.

Hồi 19 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão ở khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp (cấp

-06/10/2025 08:08 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Bão số 11 Matmo
