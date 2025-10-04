Đổ tường khi dỡ nhà, 2 người ở Lào Cai tử vong tại chỗ

Chiều 3/10, tại thôn Na Pá, xã Sín Chéng (Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong quá trình tháo dỡ nhà trình tường bằng đất. Vụ việc làm 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ sập tường. Ảnh: Sùng Chúng.

Theo lãnh đạo xã Sín Chéng, vào sáng cùng ngày, gia đình ông Lù Cồ Ch. tổ chức tháo dỡ căn nhà gỗ trình tường để xây mới, có sự giúp đỡ của con rể và hàng xóm.

Khoảng 10h, việc tháo phần gỗ hoàn tất. Đến đầu giờ chiều, mọi người tiếp tục phá tường đất phía trước nhà rồi dọn đất ra ngoài.

Trong lúc đang hót đất, bất ngờ bức tường đất phía sau đổ sập, vùi lấp 3 người. Các nạn nhân gồm: anh Lù Ỷ K. (SN 1994, con rể ông Ch.), bà Lùng Thị Kh. (SN 1976) và anh Nùng Văn Đ. (SN 1998, cùng trú tại thôn Na Pá). Hậu quả, anh K. và bà Kh. tử vong tại chỗ; anh Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau sự việc, Công an xã Sín Chéng có mặt để xác minh, làm rõ. Chính quyền xã đã hỗ trợ hai gia đình có người tử vong, mỗi hộ 10 triệu đồng và hộ có người bị thương 2 triệu đồng.