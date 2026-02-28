Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp 14,5 tỷ đồng, hiện đang được bảo lĩnh

Trong vụ án xảy ra tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Bà Tiến bị khởi tố ngày 16/7/2025 nhưng không rõ có từng bị tạm giam hay không. Kết luận điều tra của C03 Bộ Công an chỉ nêu, hiện nay cựu Bộ trưởng được áp dụng biện pháp ngăn chặn là bảo lĩnh; cũng không nêu cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào bảo lĩnh cho bà Tiến.

Theo Điều 121, Bộ luật Tố tụng hình sự: “Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh”.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại thời điểm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, giai đoạn 2011 - 2019.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (ở Phủ Lý, Hà Nam cũ) được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư 9.958 tỷ đồng; dự tính hoàn thành năm 2019 nhưng đến nay chưa đi vào hoạt động.

Tại thời điểm năm 2024, hai dự án đã giải ngân 5.086 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý các công trình y tế trọng điểm đã vi phạm về việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.

Kết luận điều tra thể hiện, dù không được Thủ tướng phê duyệt cho phép thuê tư vấn nước ngoài Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, vẫn ký các tờ trình để bà Tiến ký quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài.

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc của hai dự án được duyệt, ông Thắng chỉ đạo cấp dưới hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước 70,2 tỷ đồng.

Sai phạm tiếp theo, ông Thắng đã chỉ đạo cấp dưới tham mưu để Ban Y tế trọng điểm có tờ trình đề nghị Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 dự án. Tuy tờ trình đề nghị thiếu căn cứ không phân chia các gói thầu theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án song vẫn được ký phê duyệt.

Từ đó, Ban Quản lý công trình trọng điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các gói thầu không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, gây lãng phí tài sản Nhà nước 733,5 tỷ đồng.

Như vậy, tổng thiệt hại trong cả 2 hành vi sai phạm nêu trên là hơn 803 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Kim Tiến có vai trò xuyên suốt và phải cùng chịu trách nhiệm về con số này.

Ở hành vi nhận hối lộ, điều tra xác định các dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 được chia thành 10 gói thầu. các nhà thầu đều “liên hệ” Nguyễn Thị Kim Tiến hoặc Nguyễn Chiến Thắng nếu muốn trúng thầu.

Khi trao đổi với các nhà thầu, Thắng đã thoả thuận, thống nhất với họ về việc tạo điều kiện để được trúng thầu nhưng phải chi lại 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế và đã nhận tổng số hơn 88 tỷ đồng.

Đến tháng 9/2017, sau khi Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau đó làm Giảm đốc) Ban Y tế trọng điểm. Bị can Tuấn tiếp tục nhận số tiền tương ứng với 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế của các nhà thầu thực hiện 2 Dự án và đã nhận hơn 12 tỷ đồng.

Bị can Tuấn khai sau khi nhận hối lộ cũng đưa cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng. Còn Nguyễn Chiến Thắng khai đưa cho bà Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD nhưng cựu Bộ trưởng nói chỉ nhận 2,5 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không bị xác định phạm tội nhận hối lộ như các cấp dưới là Thắng, Tuấn. Trong đó, Nguyễn Chiến Thắng bị truy tố vì nhận hơn 51,7 tỷ đồng, không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng. Còn ông Tuấn bị truy tố vì nhận hối lộ 7,7 tỷ đồng, không tính 4,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng.

Tuy cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai chỉ nhận 7,5 tỷ đồng từ hai thuộc cấp nhưng theo kết luận điều tra, bà đã 3 lần nộp tổng cộng 14,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Cụ thể, tháng 7/2025, bà nộp 7,5 tỷ đồng; tháng 11/2025 nộp thêm 2 tỷ và tháng 2/2026 nộp thêm 5 tỷ đồng.