Vụ tàu cá cùng 8 ngư dân Gia Lai mất tích: Tình tiết mới gây chú ý

Ngày 4/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, vẫn chưa có thông tin về tàu cá BĐ 97258 TS cùng 8 ngư dân bị mất liên lạc từ ngày 27/9.

Gia Lai họp bàn phương án, đồng thời lập Sở chỉ huy lâm thời tìm tàu cá có 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi. Ảnh: Trương Định

Tuy nhiên, mới đây, 1 trong 4 tàu cá hoạt động gần khu vực tàu BĐ 97258 TS đã có những thông tin liên quan về tàu cá này sau khi trở về bờ.

Ông Huỳnh Văn Chim (trú khu phố Thiện Đức Đông, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia lai), chủ kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ 96433 TS, hành nghề lưới vây ánh sáng xuất bến ngày 12/9 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa), cùng với tàu BĐ 97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn làm chủ, kiêm thuyền trưởng.

Khi nhận được tin bão số 10 đang di chuyển vào biển Đông, 2 tàu cá của ông Chim và ông Sơn đang hoạt động ở vùng biển Trường Sa và đã có trao đổi, thống nhất điều khiển tàu cá đến vùng dưới để tránh bão.

Đến khoảng 17h ngày 27/9, tàu cá ông Chim đến vùng biển có tọa độ 12°55'N-111°42'E và "thả dù" tránh bão. Lúc này ông Chim quan sát trên máy định dạng vẫn thấy tàu cá ông Sơn đang tọa độ 13°02'N-11142'E, cách tàu cá ông Chim khoảng 7 hải lý.

Đến 20h cùng ngày, ông Chim vẫn còn thấy tàu cá ông Sơn trên máy định dạng và quan sát bằng mắt thường vẫn thấy ánh đèn tàu cá đang hoạt động.

Sau khi nghỉ ngơi, đến khoảng 23h cùng ngày, ông Chim kiểm tra trên máy định dạng thì không thấy tàu cá BĐ-97258 TS đâu. Ông Chim cho rằng ông Sơn đang tắt máy nghỉ ngơi nên không liên lạc.

Từ 5h ngày 28/9, ông Chim nhiều lần kiểm tra trên máy định dạng và mở máy liên lạc đàm dài để liên lạc nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của ông Sơn.

Theo ông Chim, quá trình hoạt động ở vùng biển trên không thấy điều gì bất thường, thời tiết ngày 27/9 có sóng gió không quá lớn (gió cấp 6, sóng cao gần 2m); trên máy định dạng có 3 - 4 tàu hàng hoạt động tại khu vực trên nhưng không xác định tàu quốc gia nào. Đến ngày 1/10, ông Chim bắt đầu di chuyển vào bờ.

Ông Chim nhận định, tàu cá BĐ 97258 TS mất kết nối, mất liên lạc có thể do bị phá nước hoặc xảy ra va chạm với tàu hàng hải nước ngoài dẫn đến chìm tàu.

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, hiện nay đơn vị đang tập trung xác minh thông tin, trao đổi với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tàu BĐ 97258 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, trên tàu có 8 người.

Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển cách đông nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Đến 20h45 ngày 28/9, người nhà gia đình chủ tàu Huỳnh Văn Sơn đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.