Bão Ragasa vào Biển Đông giữ nguyên cường độ giật cấp 17, miền Bắc sẽ mưa rất lớn

Bão Ragasa vào Biển Đông giật trên cấp 17

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bão số 9 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Hồi 4 giờ ngày 24/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ vĩ bắc – 114,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450 km về phía đông. Cường độ mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm nằm phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ bắc và phía đông kinh tuyến 111,5 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, áp dụng cho vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 25/9, bão tiếp tục di chuyển tây tây bắc, tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,5 độ vĩ bắc – 109,6 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Cường độ còn cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm nằm phía bắc vĩ tuyến 18,5 độ bắc, từ kinh tuyến 107,0 đến 117,0 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 cho vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông và cấp 3 cho khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ ngày 26/9, bão đổi hướng tây tây nam, tốc độ 20-25 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 20,8 độ vĩ bắc – 105,1 độ kinh đông, trên khu vực Bắc Bộ. Cường độ còn cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm nằm phía bắc vĩ tuyến 18,0 độ bắc và phía tây kinh tuyến 112,0 độ đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trên biển, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thống kê cho thấy vòng đời một cơn bão thường 5-7 ngày, mạnh nhất ở ngày thứ 3-4. Ragasa hình thành 18/9, hiện ở giai đoạn phát triển cực đại và sẽ suy yếu dần. Dự báo, khi đi qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ, bão giảm còn cấp 11-12, giật cấp 14; trên đất liền Quảng Ninh - Thanh Hóa có thể ghi nhận gió cấp 9-10, giật cấp 14. Lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 450 mm ở Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ; khu vực Thanh Hóa - Hà Tĩnh từ 70-150 mm.

Mưa lớn kéo dài từ 24-26/9

Mặc dù được đánh giá có cường độ trên biển mạnh hơn bão Yagi năm 2024, song ông Mai Văn Khiêm cho rằng nhiều yếu tố sẽ khiến siêu bão Ragasa suy yếu nhanh trong những ngày tới. Nguyên nhân là hiện phía bắc tồn tại hệ thống áp cao lục địa với khối không khí khô, độ ẩm khoảng 30-40% đang dịch xuống phía nam.

"Toàn bộ phía bắc của cơn bão sẽ chịu tác động từ khối không khí này. Các xoắn khô luồn vào cấu trúc bão, là yếu tố quan trọng khiến bão suy yếu khi tiến vào vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, đảo Lôi Châu trong ngày 24/9", ông Khiêm nói, đồng thời nhấn mạnh hiện tượng này trái ngược với Yagi, khi hoàn lưu phía bắc và tây của Yagi là không khí ẩm.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4,0-6,0m; biển động dữ dội.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,0m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ Quảng Ngãi trở ra không được lơ là, phải sẵn sàng phương án ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động từ sớm, từ xa, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chính phủ cũng đề nghị các tỉnh ven biển, nhất là Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế, hoãn họp chưa cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thông báo kịp thời cho tàu thuyền về diễn biến bão để chủ động vòng tránh. Các địa phương căn cứ tình hình cụ thể để hạn chế hoặc cấm biển, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án sơ tán dân khi cần.