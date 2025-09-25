Bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Đảo Cát Bà mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường

Ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, cho biết vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 25-9, tại khu vực đảo Cát Bà sóng cấp 2, thỉnh thoảng có mưa bay nhẹ. Mọi sinh hoạt của chính quyền và người dân vẫn diễn ra bình thường.

Sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường tại đảo Cát Bà

Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, UBND đặc khu Cát Hải đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và tài sản. Đến sáng 25-9, toàn đặc khu đã hoàn tất công tác kiểm đếm, neo đậu tàu thuyền, sơ tán người dân và du khách khỏi các khu vực nguy hiểm.

Toàn bộ đặc khu có 784 phương tiện với 1.785 lao động; đến nay 100% đã neo đậu an toàn tại các vị trí tránh trú, trong đó có 118 phương tiện ngoài địa phương với 397 lao động. Không còn tàu thuyền nào hoạt động trên biển. Đối với 123 cơ sở bè nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch với 201 lao động, chính quyền đã hướng dẫn chằng buộc, neo đậu và bảo đảm an toàn.

Bộ đội Biên phòng Cát Bà kiểm tra tuyên truyền vận động nhân dân khu vực Bến Bèo các phương án phòng chống bão số 9

Lực lượng "4 tại chỗ" được huy động gồm 534 người cùng vật tư dự phòng: 2.020 m³ đá hộc, 170 bao tải, 360 cọc tre, 378 áo phao, 495 phao tròn cứu sinh, 7 máy phát điện, 35 ô tô, 48 xuồng máy và 7 phương tiện cơ giới. Hậu cần dự trữ gồm 1.940 thùng mì ăn liền, 56 tấn lương thực và 3.100 thùng nước uống, sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.

Các lực lượng hỗ trợ ngư dân lên bờ tránh trú bão tại Khu vực Trân Châu

Tại các khu vực xung yếu, 444 người đã được đưa về nơi an toàn (gồm 6 người diện chính sách, 74 người cao tuổi, 1 phụ nữ, 15 trẻ em và 348 lao động).

Đồn Biên phòng Cát Bà đã tổ chức sơ tán thêm 2.048 lao động từ Trân Châu (422 người), Gia Luận (1.081 người) và Vịnh Lan Hạ (545 người) đến nơi tránh trú an toàn tại nhà dân, trường học, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Ngoài ra, đến thời điểm báo cáo, còn 218 khách du lịch đang lưu trú tại Cát Hải, trong đó 165 khách quốc tế, đều được bố trí nơi trú an toàn.