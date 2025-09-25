Bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Lúc 10 giờ sáng nay 25-9, bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40 km về phía Đông.
Lúc 10 giờ sáng nay, bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 40 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.
Ảnh vệ tinh tâm áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ninh khoảng 40 km. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, cho biết vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 25-9, tại khu vực đảo Cát Bà sóng cấp 2, thỉnh thoảng có mưa bay nhẹ. Mọi sinh hoạt của chính quyền và người dân vẫn diễn ra bình thường.
Sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường tại đảo Cát Bà
Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, UBND đặc khu Cát Hải đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và tài sản. Đến sáng 25-9, toàn đặc khu đã hoàn tất công tác kiểm đếm, neo đậu tàu thuyền, sơ tán người dân và du khách khỏi các khu vực nguy hiểm.
Toàn bộ đặc khu có 784 phương tiện với 1.785 lao động; đến nay 100% đã neo đậu an toàn tại các vị trí tránh trú, trong đó có 118 phương tiện ngoài địa phương với 397 lao động. Không còn tàu thuyền nào hoạt động trên biển. Đối với 123 cơ sở bè nuôi trồng thủy sản và dịch vụ du lịch với 201 lao động, chính quyền đã hướng dẫn chằng buộc, neo đậu và bảo đảm an toàn.
Bộ đội Biên phòng Cát Bà kiểm tra tuyên truyền vận động nhân dân khu vực Bến Bèo các phương án phòng chống bão số 9
Lực lượng "4 tại chỗ" được huy động gồm 534 người cùng vật tư dự phòng: 2.020 m³ đá hộc, 170 bao tải, 360 cọc tre, 378 áo phao, 495 phao tròn cứu sinh, 7 máy phát điện, 35 ô tô, 48 xuồng máy và 7 phương tiện cơ giới. Hậu cần dự trữ gồm 1.940 thùng mì ăn liền, 56 tấn lương thực và 3.100 thùng nước uống, sẵn sàng ứng phó khi cần thiết.
Các lực lượng hỗ trợ ngư dân lên bờ tránh trú bão tại Khu vực Trân Châu
Tại các khu vực xung yếu, 444 người đã được đưa về nơi an toàn (gồm 6 người diện chính sách, 74 người cao tuổi, 1 phụ nữ, 15 trẻ em và 348 lao động).
Đồn Biên phòng Cát Bà đã tổ chức sơ tán thêm 2.048 lao động từ Trân Châu (422 người), Gia Luận (1.081 người) và Vịnh Lan Hạ (545 người) đến nơi tránh trú an toàn tại nhà dân, trường học, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Ngoài ra, đến thời điểm báo cáo, còn 218 khách du lịch đang lưu trú tại Cát Hải, trong đó 165 khách quốc tế, đều được bố trí nơi trú an toàn.
Thời điểm 9 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 60 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8 (62 – 74km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Vị trí tâm bão số 9 qua ảnh vệ tinh lúc 9 giờ sáng nay
Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh trưa nay.
Ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) có gió, không mưa
Vào lúc 9 giờ ngày 25-9, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, cho biết hiện tại khu vực Bạch Long Vỹ có gió cấp 6-7, thỉnh thoảng có mưa nhỏ. Đến thời điểm hiện tại mọi sinh hoạt của người dân tại nơi đây đều diễn ra bình thường.
Đặc khu Bạch Long Vĩ lúc 9 giờ ngày 25-9
Để chủ động phòng chống bão số 9, đặc khu Bạch Long Vĩ đã huy động toàn thể cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương tập trung chằng chống nhà cửa, kho tàng, đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi, cây trồng, rau màu.
Đồng thời tổ chức phương án di dân ra khỏi khu vực xung yếu để tránh trú bão trong trường hợp bão lớn đổ bộ vào đảo, hướng dẫn ngư dân trên các phương tiện trong âu cảng neo buộc, chằng chống tàu thuyền.
Cũng theo Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, dự báo bão số 9 là cơn bão mạnh. Do vậy, huyện đảo đã huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cho công tác phòng chống bão. Rà soát, đảm bảo lương thực, thực phẩm, thuốc men dự trữ cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên đảo.
Khu vực âu cảng Bạch Long Vĩ
Chính quyền đặc khu Bạch Long Vĩ dùng máy xúc đưa thuyền người dân lên bờ tránh bão
Đến sáng 25-9, có 122 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động, neo đậu tại khu vực Bạch Long Vĩ: 122 phương tiện, trong đó có 113 phương tiện với 338 lao động, đã neo đậu tại khu vực âu cảng. Hiện còn 9 phương tiện vẫn đang hoạt động trên vùng biển cách đảo Bạch Long Vĩ từ 18-40 hải lý.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ sáng 25-9, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150 km về phía Đông. Bão có cường độ cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.
Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ, đi sâu vào đất liền và suy yếu.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy tâm bão số 9 đang di chuyển nhanh vào đất liền nước ta. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Từ sáng sớm hôm nay 25-9, một số khu vực ở Hà Nội bắt đầu có mưa. Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mưa sẽ tiếp tục diễn ra diện rộng ở Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Bão số 9 đổ bộ, Thủ đô Hà Nội có thể có gió cấp 6.
Do ảnh hưởng của bão số 9, Hà Nội bắt đầu có mưa. Ảnh: Thùy Linh
Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị thuộc Quân khu III đóng chân trên địa bàn đã huy động trên 3.000 cán bộ, chiến sĩ, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc chủng sẵn sàng chống bão. Các địa phương huy động khoảng 13.000 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và gần 1.000 xe cộ, phương tiện; 479 tàu khách, du lịch về nơi tránh trú từ chiều 24-9; 4.158 tàu cá về các khu neo đậu, tránh trú.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền ngư dân không được chủ quan trước diễn biến của bão số 9
Toàn tỉnh có trên 7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản đã gia cố lồng bè, khu nuôi trồng và đưa người lên bờ từ ngày 23-9.
Hiện, lực lượng chức năng đã đưa trên 5.000 lao động tại các cơ sở nuôi và dưới thuyền lên bờ. Khách du lịch tuyến đảo đã được đưa về bờ hoặc tiếp tục ở lại vẫn được các doanh nghiệp du lịch tổ chức đón tiếp chu đáo.
Ngành Than đã triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn trước bão; sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.
Lực lượng chứng năng và chính quyền xã Vĩnh Thực hỗ trợ ngư dân, tàu cá, tàu hàng di chuyển về nơi tránh trú an toàn
Đối với các công trình thủy lợi, dung tích các hồ chứa lớn trên địa bàn đạt khoảng 90% dung tích thiết kế, một số hồ có cửa van đã hạ mực nước từ ngày 23-9, để chủ động đón lũ do mưa hoàn lưu sau bão. Các hồ đang vận hành bình thường, đơn vị quản lý hồ chứa tổ chức trực 100% quân số sẵn sàng điều tiết trong tình huống có lũ lớn; 5 trạm bơm tiêu (159.000 m3/giờ) khu vực Đông Triều (cũ) sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu.
Theo diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), Vietnam Airlines tiếp tục điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay lần 3 nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.
Chằng néo máy bay chống bão
Cụ thể, ngày 25-9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ được điều chỉnh giờ cất, hạ cánh sang khung giờ từ 10 giờ 30 đến 12 giờ. Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay giữa TP HCM và Thọ Xuân, gồm VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279.
Thời gian khai thác các chuyến bay tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ được điều chỉnh sau 18 giờ. Chuyến bay giữa TP HCM và Cát Bi, gồm VN1176 đổi giờ cất cánh sang lúc 16 giờ 30, VN1177 sẽ cất cánh lúc 19 giờ 5. Các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác, gồm BL6440 sẽ cất cánh lúc 21 giờ 15, chuyến BL6441 cất cánh lúc 23 giờ 55.
Ngoài ra, các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Cát Bi sẽ phải thay đổi lịch khai thác, gồm VN1670 với giờ cất cánh mới lúc 17 giờ và VN1671 với giờ dự kiến cất cánh mới lúc 18 giờ 55.
Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền.
Trước đó, trong các ngày 23, 24-9, Vietnam Airlines cũng đã điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay trong nước và quốc tế trước ảnh hưởng của bão Ragasa.
Cục Hàng không Việt Nam đã có công điện yêu cầu các đơn vị trong ngành chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến 6 sân bay gồm: Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Vinh (Nghệ An) và Đồng Hới (Quảng Bình).
Để đảm bảo an toàn bay, Cục yêu cầu trực 24/24 giờ, kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, thông tin liên lạc tại các sân bay, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 25-9, tâm bão số 9 Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông.
Dự báo hướng đổ bộ của bão số 9 Ragasa. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã xuất hiện gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Dự báo tới 16 giờ chiều nay 25-9, tâm bão Ragasa ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.
Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Ở cấp độ này, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 3.
Đến hồi 4 giờ ngày 26-9, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 104,6 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Tây Bắc Bộ, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 25-9, tâm bão số 9 Ragasa đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Khi đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bão số 9 chỉ còn sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.
Trên đất liền, từ gần sáng 25-9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 9 là Quảng Ninh và Hải Phòng.
Từ đêm 24-9, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng bắt đầu có mưa. Tại đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, từ trưa 25-9 mưa sẽ gia tăng. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Đặc biệt, khu vực sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái cũ) sẽ có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng đô thị; nguy cơ ngập úng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng núi.
Để ứng phó bão số 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện số 171, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Ngãi trở ra tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170 ngày 22-9; không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó bão số 9 theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết. Chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân.
