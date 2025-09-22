Bão Ragasa tiến sát Biển Đông

Hồi 16 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 120km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Bão Ragasa mạnh hơn Yagi, diễn biến rất phức tạp.

Dụ báo, hồi 16 giờ ngày 23/9, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25km/h và đi vào Biển Đông. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc – 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 16 giờ ngày 24/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25km/h và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc – 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 14–15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Bắc; phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 16 giờ ngày 25/9, bão đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ 20–25km/h và tiếp tục suy yếu. Vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc – 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Sức gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió rất mạnh, sóng rất lớn.

Những tác động của bão Ragasa đến Việt Nam

Chiều ngày 22/9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo dự báo, trong đêm 22/9, bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025. Nhiều khả năng bão vẫn duy trì cường độ siêu bão, cấp 17, trong khoảng 24 giờ đầu khi di chuyển trên Biển Đông.

Đến khoảng ngày 24/9, cơn bão có thể suy yếu dần trước khi tiến vào đất liền Trung Quốc. So với bão Yagi năm 2024, cường độ hiện tại của Ragasa khi còn ở ngoài Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh hơn. Nếu tiếp tục giữ cường độ này khi vào Biển Đông, Ragasa sẽ vượt Yagi, trở thành cơn bão mạnh nhất trong hai năm gần đây.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, các kịch bản dự báo cho thấy hai khả năng chính. Phương án có xác suất cao hơn là bão sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu, di chuyển xuống Vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, mở rộng tới Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 24/9 đến khoảng 27/9.

Phương án thứ hai là bão đi chếch xuống phía Nam, ít tác động đến đất liền Trung Quốc mà chủ yếu hoạt động trên Biển Đông. Trong trường hợp này, cường độ bão sẽ mạnh hơn và mức độ nguy hiểm tăng cao. Hiện tại, cơ quan khí tượng vẫn đánh giá phương án thứ nhất có khả năng xảy ra cao hơn.

Từ ngày 22/9, vùng gần tâm bão có thể xuất hiện sóng cao trên 10m. Do đó, khu vực Bắc Biển Đông được cảnh báo rất nguy hiểm, kể cả với tàu trọng tải lớn. Với Vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Bắc Bộ – Trung Bộ, khả năng bão vẫn giữ được cường độ cấp 10–12 khi tiến vào, vì vậy tàu thuyền cần khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của địa phương.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Ragasa là một siêu bão có hoàn lưu rộng, diễn biến phức tạp, lại xuất hiện đúng thời điểm giao mùa khi các đợt không khí lạnh bắt đầu hoạt động, dù cường độ chưa mạnh. Sự tương tác này khiến quỹ đạo và cường độ bão trở nên khó lường, đòi hỏi phải theo dõi sát trong những ngày tới.

Sau khi bão suy yếu, hoàn lưu phía sau vẫn có khả năng gây mưa cho khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trong thời gian sau ngày 26/9.

Về cường độ, do bão Ragasa còn đang ở ngoài Biển Đông và quỹ đạo chịu tác động của khối không khí lạnh yếu, hiện cơ quan khí tượng chưa thể xác định chính xác mức độ ảnh hưởng khi bão vào bờ. Diễn biến còn phức tạp và cần tiếp tục theo dõi.

Các khu vực dự kiến chịu tác động cả mưa lớn và gió mạnh chủ yếu là vùng Đông Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Phạm vi ảnh hưởng có thể mở rộng sang các tỉnh ở sườn đông Hoàng Liên Sơn như Lào Cai và Yên Bái.

Theo dự báo, từ tháng 10 đến tháng 12/2025, Biển Đông có thể còn 4–5 cơn bão, nhiều hơn trung bình nhiều năm. Khoảng một nửa số này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Các địa phương, đặc biệt ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cần rà soát điểm xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm và củng cố các biện pháp phòng chống thiên tai. Tháng 10 và 11 tới được nhận định sẽ tiếp tục xuất hiện các cơn bão mạnh, phức tạp, có thể kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở tại khu vực miền Trung.