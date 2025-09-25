"Một phút sai lầm, bay cả chục triệu" nếu xử lý điện thoại, laptop bị ướt không đúng cách

Thế nhưng, nhiều người lại vô tình “giết chết” thiết bị của mình chỉ vì xử lý sai cách. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà người dùng thường mắc phải.

Cắm sạc để kiểm tra máy có còn hoạt động

Nhiều người vừa thấy điện thoại hoặc laptop bị ướt đã vội vàng cắm sạc với mong muốn rằng nguồn điện sẽ “hồi sinh” thiết bị. Thực tế, đây chính là nguyên nhân dẫn đến chập mạch và cháy nổ nhanh nhất.

Tuyệt đối không cắm sạc điện thoại khi có dấu hiệu độ ẩm.

Lý do vì điện thoại và nước vốn là “kẻ thù không đội trời chung”, chỉ cần một giọt nước còn sót lại trên bảng mạch cũng có thể phá hỏng hoàn toàn thiết bị.

Dùng máy sấy, phơi nắng gắt để làm khô

Tâm lý muốn máy khô nhanh khiến nhiều người dùng máy sấy hoặc phơi thiết bị dưới ánh nắng trực tiếp. Tuy nhiên, nhiệt độ cao có thể khiến bảng mạch biến dạng, keo gắn linh kiện chảy ra hoặc hơi nước bốc hơi ngưng tụ sâu hơn bên trong. Kết quả là thiết bị không những không khô mà còn hỏng nặng hơn.

Hơn nữa, việc lắc mạnh điện thoại, gõ laptop xuống bàn để “đẩy nước ra ngoài” chỉ khiến tình trạng thêm tệ. Thay vì thoát ra, nước sẽ len lỏi sâu hơn vào loa, camera, khe sạc… điều này gây khó khăn cho việc xử lý.

Tin tuyệt đối vào “mẹo gạo hút ẩm”

Đặt điện thoại trong thùng gạo khi thiết bị vào nước từng là mẹo lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, gạo chỉ hút được một phần hơi ẩm, hoàn toàn không thể thay thế phương pháp sấy chân không chuyên nghiệp. Chưa kể, bụi gạo có thể chui vào loa hoặc cổng sạc và tạo ra thêm rắc rối.

Bỏ điện thoại vào gạo có thể gây hại hơn là có lợi.

Quên tắt nguồn ngay lập tức

Một trong những bước quan trọng nhất mà nhiều người bỏ qua là tắt nguồn. Khi nước còn tồn tại trong máy mà thiết bị vẫn hoạt động, dòng điện chạy qua mạch sẽ tạo ra đoản mạch, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hỏng nặng.

Tự ý tháo máy khi không có kỹ năng

Nghĩ rằng tháo máy sẽ giúp lau khô bên trong, nhiều người đã tự ý mở ốc, tách nắp. Nhưng nếu không có dụng cụ và kiến thức chuyên môn, hành động này có thể làm hỏng linh kiện, mất bảo hành hoặc khiến nước loang ra nhiều hơn.

Chủ quan vì nghĩ máy “chống nước”

Nhiều mẫu smartphone mới có chuẩn chống nước, nhưng điều này không có nghĩa là chúng an toàn tuyệt đối với nước. Chuẩn IP chỉ áp dụng trong điều kiện phòng thí nghiệm với nước sạch và thời gian giới hạn. Thực tế, ngâm trong nước mưa nhiều axit, nước bẩn hay nước mặn đều có thể làm thiết bị xuống cấp nhanh chóng.

Khả năng chống nước của điện thoại chỉ áp dụng cho những điều kiện cụ thể.

Vậy nên làm gì khi thiết bị bị ướt?

Điều quan trọng nhất là tắt nguồn ngay lập tức, tháo SIM, thẻ nhớ (nếu có) trước khi lau khô bề mặt bằng khăn mềm. Sau đó, đặt thiết bị ở nơi khô thoáng, tránh nguồn nhiệt trực tiếp và nhanh chóng mang đến trung tâm sửa chữa uy tín. Với những thiết bị đắt tiền như laptop hoặc smartphone cao cấp, việc xử lý sớm và đúng cách sẽ quyết định khả năng “cứu sống” hay phải thay mới.