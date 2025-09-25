Bão số 9 Ragasa áp sát: Quảng Ninh căng mình chống đỡ, nỗi sợ Yagi vẫn ám ảnh

Ghi nhận tại khu du lịch Bãi Cháy và các phường ven biển của tỉnh Quảng Ninh trước thời điểm bão số 9 Ragasa đổ bộ, nhiều chủ khách sạn, nhà hàng đã khẩn trương cho nhân viên gia cố, chằng néo những khu vực dễ bị gió hất tung.

Những nhà hàng, cửa hàng hải sản có mái bằng tôn đều được đặt bao cát, túi nước để tránh bị tốc mái. Một số phương tiện tàu, thuyền được đưa lên bờ để tránh hư hỏng.

Anh Luân (chủ một vựa hải sản tại khu vực Cái Dăm, phường Bãi Cháy) cho biết, nghe dự báo tỉnh Quảng Ninh nằm trong khu vực tâm bão số 9 Ragasa đổ bộ trong ngày 25/9.

Ám ảnh với sức tàn phá của cơn Yagi năm ngoái, ngày 24/9, anh đã tạm dừng hoạt động buôn bán để bắt tay vào việc gia cố cửa hàng.

Tại các khu vực kính của cửa hàng đều được chống thanh sắt và bao cát để tránh nước tràn vào. Bên trong máy móc được bọc túi nilon, hàng hóa được di chuyển bớt sang khu vực khác.

Cùng ngày, tỉnh Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 10h. Việc tạm ngừng này sẽ kéo dài cho tới khi có bản tin cuối cùng về cơn bão.

Trước thời điểm áp dụng lệnh cấm, toàn tỉnh đã có hơn 4.100 tàu cá và gần 500 tàu du lịch được đưa về nơi neo đậu an toàn. Riêng tại cảng Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn) có 251 tàu thuyền tránh trú, trong đó có 49 tàu cá của các tỉnh khác.

Trước đó, bão Ragasa đã mạnh lên cấp siêu bão, vượt cả Yagi (năm 2024) khi tiến vào Biển Đông. Đến chiều tối 24/9, cường độ bão giảm 5 cấp, còn ở cấp 12 (118 - 133km/h), giật cấp 15. Các chuyên gia lưu ý, cường độ bão có xu hướng suy yếu dần, nhưng hoàn lưu bão rất rộng, còn diễn biến phức tạp, nên người dân miền Bắc, Bắc Trung Bộ không được chủ quan.

