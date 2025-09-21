Siêu bão Ragasa đổi hướng đi thẳng vào Vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị ứng phó thế nào?

Bão Ragasa đổi hướng nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta

Theo dự báo, bão Ragasa liên tục tăng cấp, hiện mạnh cấp 14, giật cấp 17 và sẽ mạnh cấp siêu bão (cấp 16-17) khi vào Biển Đông, có thể ảnh hưởng trực tiếp Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão Ragasa khi vào Biển Đông sẽ mạnh cấp 17, cấp siêu bão. Đây sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa bão 2025. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ trong ngày 25 và 26/9.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão, từ ngày 22/9 vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóngcao trên 10m; biển động dữ dội.

Bão số 9 được dự báo sẽ đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ gây mưa rất lớn.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Dự báo ngày 25/9 bão sẽ đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió cấp 15, khi vào vịnh Bắc Bộ còn cấp 12.

Ông Mai Văn Khiêm cho biết, bão Ragasa hoạt động và tăng cấp nhanh, có thể đạt cấp độ siêu bão. Bão số 9 có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 24-25/9, gây gió mạnh, mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Cơ quan khí tượng dự báo, sau khi vào Biển Đông, hướng di chuyển của bão số 9 vẫn rất khó lường do sự chi phối của nhiều yếu tố.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định siêu bão Ragasa khi vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông là giai đoạn mạnh nhất với sức gió 198 km/h. Bão sau đó lên sát đất liền ven biển Trung Quốc rồi đi vào vịnh Bắc Bộ, sức gió còn 108 km/h.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến, thông báo tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

heo ông Nguyễn Văn Hưởng, các Trung tâm Dự báo bão quốc tế đang có những dự báo tương đối khác nhau, hiện có một khả năng đó là khi bão gần đến Biển Đông thì bão đi ngoặt lên phía Bắc vào khu vực Phúc Kiến, Đài Loan (Trung Quốc).

Khả năng này nếu xảy ra thì ít tác động đến Việt Nam, tuy nhiên xác xuất này chỉ khoảng 20%.

"Xác xuất cao nhất của bão Rasaga có khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 23/9. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Kịch bản thứ nhất: Bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam.

Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kich bản thứ 2: Khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, cùng với kịch bản đường đi của bão men theo ven biển Trung Quốc hoặc bão di chuyển theo hướng Tây thì khoảng từ ngày 25-27/9, hoàn lưu của bão có khả năng cao gây ra đợt mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa - Huế.

Các biện pháp phòng chống bão từ sớm

Trước mức độ nguy hiểm của cơn bão, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, theo các chuyên gia phòng, chống thiên tai, trước khi bão đến, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo tình hình bão, mưa lũ tại nơi mình đang sống để chủ động đối phó; chuẩn bị thuyền, phao, bè, mảng, vật nổi; gia cố nhà làm gác lửng, lối thoát trên mái nhà để ở tạm, cất giữ đồ đạc đề phòng lũ tiếp tục lên cao.

Cùng với đó, người dân bảo vệ nguồn nước; dự trữ nước uống lương thực, thực phẩm, thuốc men, để đủ dùng ít nhất trong 7 ngày; tìm hiểu độ cao của khu nhà của mình đang ở để xác định mức lũ dự báo do bão có khả năng ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình hay không; di chuyển cầu dao chính hoặc hộp cầu chì, aptomat và đồng hồ đo điện cao hơn mức lũ được xác định; di chuyển các thiết bị và vật dụng có giá trị ra khỏi các khu vực dễ bị ngập lụt như các tầng thấp hoặc tầng hầm; tìm hiểu cách ngắt điện, gas và nước trong tòa nhà mình ở.

Các địa phương và người dân cần chủ động sơ tán ra khỏi vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét; lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp; có phương án đề phòng lũ xảy ra vào ban đêm.

Đồng thời cần chuẩn bị kế hoạch liên lạc, tiếp cận trong trường hợp gia đình bị chia cắt do bão (nạp điện đầy đủ cho các thiết bị thông tin liên lạc, đèn pin, sạc điện và bình ắc quy. Đổ xăng đầy bình các phương tiện di chuyển cơ giới)…

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Hôm qua, bão Mitag đổ bộ Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ cuối tháng 8 với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 ghi nhận ba siêu bão (sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên, cấp 16) gồm Yagi, Gaemi, Krathon. Trong đó, siêu bão Yagi đổ bộ Việt Nam đã gây ra hàng loạt hiệu ứng thiên tai như gió lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Yagi cũng khiến 318 người chết, 26 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam gần 84.000 tỷ đồng.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Theo Cục khí tượng thuỷ văn, bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. Bão có sức gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11 gọi là bão mạnh, từ cấp 12 đến cấp 15 gọi là bão rất mạnh, từ cấp 16 trở lên gọi là siêu bão.