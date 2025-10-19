Bão Fengshen có khả năng hướng về vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi

Vào 7h sáng nay (19/10), tâm bão trên khu vực phía đông của miền Trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, trong chiều đến tối nay, bão vượt qua đảo Luzon của Philippines vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm nay.

Đến 7 giờ ngày 20/10, tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.

Trong ngày và đêm 20/10, bão di chuyển nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục mạnh thêm. Đến 7h sáng 21/10, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 220km về phía đông bắc với cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Từ ngày 21/10, bão bắt đầu tương tác với khối không khí lạnh khô từ phương bắc tràn xuống. Vì vậy, bão di chuyển chậm lại, đổi hướng tây tây nam. Đến khoảng ngày 23/10, bão tiến gần về vùng biển khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Dự báo đường đi của bão Fengshen

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô có thể khiến bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền.

Tuy nhiên sự kết hợp giữa ba yếu tố là hoàn lưu bão, không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ ngày 23/10.

Diễn biến cụ thể đợt mưa lần này sẽ phụ thuộc rất lớn về diễn biến của không khí lạnh và bão. Vì vậy cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Đáng lưu ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi những ngày qua và hôm nay đang hứng chịu một đợt mưa rất lớn. Lượng mưa từ tối 16/10 đến 7h sáng 19/10 ở một số trạm trên 300mm như đập Thủy điện La Tò (Quảng Trị) 311mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 792mm, đập Thủy điện Rào Trăng 3 (Huế) 392mm, suối Lương (Đà Nẵng) 453mm.

Dự báo từ trưa 19/10 đến hết đêm 19/10, khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa ở Huế đến Quảng Ngãi từ 40-80mm, có nơi trên 150mm, ở Nghệ An đến Quảng Trị từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn liên tiếp ở miền Trung làm gia tăng nguy cơ lũ trên các dòng sông, có thể gây ra tình trạng ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5m. Biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20-22/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.