Bão số 11 Matmo có thể vào Quảng Ninh đêm nay, gió mạnh nhất cấp 8-9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 17h chiều nay (5/10), vị trí tâm bão số 11 Matmo cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Trong 10-12 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h. Chiều tối nay, sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ nước ta với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15 và có xu hướng suy yếu dần như dự báo.

Sau đó, bão có khả năng đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay đến rạng sáng mai (6/10). Cường độ bão mạnh nhất có thể xảy ra ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh với cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Đến 4h sáng mai, vị trí tâm bão trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); cường độ gió cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, bão số 11 ảnh hưởng đến đất liền Đông Bắc Bộ. Nguồn: NCHMF

Lúc này, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

12 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Dự báo tác động của bão

Trên biển: Vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh; đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Nước dâng và ngập lụt ven biển: Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.

Chi tiết các khu vực có gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ

Trên đất liền: Từ đêm 5/10 đến trưa 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Các xã/phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12; khu vực các xã/phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn: Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Hà Nội: Ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Giông, lốc xoáy: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.