Bão Matmo có thể gây mưa trên 300mm cho miền Bắc, lũ chồng lũ

Vào 13h trưa nay (3/10), bão Matmo đang trên khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines) với cường độ cấp 9-10, giật cấp 13. Dự báo trong tối nay với bão vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, thời điểm mạnh nhất bão đạt cường độ cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Vào 13h chiều 5/10, khi hoạt động trên vùng biển phía nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 330km về phía đông đông nam, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 15. Đây là cường độ của một cơn bão rất mạnh.

Trong chiều 5/10, bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ, dù ma sát với đất liền, cường độ bão không suy giảm đáng kể. Dự báo cường độ bão hoạt động trên vịnh Bắc Bộ khoảng cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Sáng 6/10, bão sẽ đổ bộ đất liền nước ta ở khu vực Quảng Ninh, gần biên giới Việt – Trung, sau đó đi sâu vào khu vực vùng núi Bắc Bộ và tan dần.

Dự báo về đường đi của bão Matmo.

Lúc 13h chiều 6/10, khi đã đi sâu vào đất liền vùng núi Bắc Bộ nước ta, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khoảng đêm 6/10, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tuyên Quang, sau đó đi sang Lào Cai và tan dần.

Lũ chồng lũ

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, dự báo từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 400mm. Lượng mưa thực tế phụ thuộc nhiều vào diễn biến của bão, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Theo các chuyên gia, bão Matmo dự báo đổ bộ miền Bắc nước ta ngay khi khu vực này vừa gánh chịu tổ hợp thiên tai đặc biệt nguy hiểm từ cơn bão Bualoi với mưa lớn, gió mạnh, lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất. Điều này gây nhiều lo ngại.

Đầu tiên là lũ, đến chiều nay (3/10), lũ vẫn còn trên sông Cầu, sông Thương và sông Lô ở miền Bắc. Với đợt mưa mới, dự báo từ ngày 5/10 đến 9/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ) BĐ2- BĐ3 và trên BĐ3.

Ngập lụt có khả năng tái diễn ở nhiều đô thị miền Bắc do mưa bão Matmo.

Đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2, hạ lưu sông Chu, hạ lưu sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2.

Điều này làm tăng nguy cơ ngập lụt, chia cắt ở các vùng trũng thấp, nguy cơ rất cao về sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi và nguy cơ ngập úng tại các đô thị miền Bắc, làm gia tăng các thiệt hại do thiên tai ở khu vực vốn đang chịu thiệt hại nặng nề từ bão Bualoi.

Ngoài ra, bão Matmo có khả năng gây ra gió mạnh ở khu vực từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, cường độ gió sẽ phụ thuộc vào đường đi của bão, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Trên biển, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Từ ngày 4/10, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.