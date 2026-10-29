Bạn gái Mr Pips kể những lần 'bê thùng tiền xuống sảnh, vác túi vàng lên nhà'

Nguyễn Thanh Tâm, 31 tuổi, khi bị bắt đang ở cùng Phó Đức Nam (Mr Pips) trong căn hộ trị giá 28,5 tỷ đồng tại chung cư cao cấp ở TP HCM.

Nơi này bị xác định là "đại bản doanh" cất giữ những tài sản giá trị cao của Nam trong quá trình điều hành hệ thống lừa đảo. Khi khám xét căn hộ, nhà chức trách công bố thu 94 kg vàng và 44,8 tỷ đồng tiền mặt (khoảng 90 kg nếu ở mệnh giá 500.000 đồng); hơn 1,7 triệu USD cùng hàng chục sổ đỏ...

Chiều nay, khai tại TAND Hà Nội trước cáo buộc Rửa tiền, Tâm nói thời điểm đó nghĩ bạn trai tài giỏi, kinh doanh tốt nên kiếm được tiền nhiều. Việc trăm cân vàng, tiền mặt cất trong nhà, đơn thuần là "để đó". Tâm không nghĩ là rửa tiền hay tẩu tán phi pháp.

'Bạn trai giàu nhưng bị cáo vẫn tự thân kiếm tiền'

Khai về mối quan hệ với Mr Pips, Tâm cho hay quen và yêu từ năm 2017, hiện vẫn yêu. Tâm chỉ biết Nam đang làm việc cho sàn chứng khoán quốc tế, rồi chuyển sang làm nhiều việc khác nhau. Bạn trai hay đi Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia nhưng cô không bao giờ đi cùng.

Tâm xác nhận về số tài sản được bạn trai nhờ cất giữ, hiện bị công an thu giữ trong ngày khám xét.

Đồ họa có hỗ trợ của AI

"Nhiều thế quản lý ra sao, cứ ở nhà trông tiền thôi à?", chủ tọa Trần Nam Hà hỏi. Tâm khai có công việc tự thân làm marketing ở một doanh nghiệp nước ngoài, kiếm được tiền và tự mua nhiều tài sản, không phải do Nam mua hết.

Bị cáo này cho hay với thu nhập của mình, túi ví chỉ có giá vài triệu đồng nhưng các đồ bị tịch thu, nếu là hàng hiệu giá trị cao đều là Nam mua tặng.

"Nếu tham, tôi đã nhận là tự mua hết", Tâm nói.

Tâm khai tiền và vàng mang về, Nam bảo cất thì cất chứ không tự ý mang gửi ngân hàng. Hai người dành riêng một phòng để đồ, tiền và vàng, "cứ để đó rồi khóa cửa lại".

Trước câu hỏi "có bao giờ tự hỏi tiền nhiều như vậy từ đâu mà ra", Tâm nhắc lại việc bạn trai kinh doanh giỏi, nghĩ "kiếm được từng đó cũng bình thường".

Tâm nói Nam tính "cực kỳ bốc đồng", hứng là mua hàng hiệu, giày dép, đồng hồ, xe tới mức không kiểm soát.

"Bị cáo rất nhiều lần can ngăn nhưng ảnh không nghe", Tâm kể trước tòa.

Mang thùng tiền xuống, vác túi vàng lên

Với cáo buộc dùng tiền bẩn "mua vàng chất trong nhà", Tâm cho rằng không chính xác vì thực tế cô không mua. 78 miếng vàng, mỗi miếng một kg, cùng hàng nghìn miếng vàng, xu và trang sức vàng khác, theo Tâm đều do "người ta" giao đến.

"Thường thì tôi chỉ xuống nhận rồi mang lên nhà, không phải trả tiền. Nhưng có lần Nam bảo trả tiền thì tôi đóng tiền vào thùng carton mang xuống dưới sảnh chung cư, đưa cho họ rồi mang túi vàng lên nhà", Tâm thuật lại những lần giao nhận hàng cho bạn trai.

Trước số tiền bị cáo buộc "rửa" lên tới 384 tỷ đồng, Tâm đề nghị HĐXX xem xét lại và cho rằng chỉ chịu trách nhiệm với khoảng 50 tỷ đồng trong số này.

Trình bày lý do, Tâm nhắc đến mốc được nhiều bị cáo đề cập trong vụ án này: Đó là khi một "cánh tay" thân tín của Nam là Bùi Trung Đức bị công an bắt hồi tháng 5/2023.

Trước đó, cô khai không biết bạn trai làm ăn phi pháp, không biết các tài sản nhờ giữ hộ là tiền bẩn, chỉ đơn thuần cầm hộ. "Nam bảo chuyển cho ai thì chuyển cho người đó, nên bị cáo không thể bị quy kết là rửa tiền", bị cáo Tâm nêu quan điểm.

Còn sau mốc này, Tâm tìm hiểu và đã biết Đức và Nam liên quan các hoạt động không được pháp luật cho phép song vẫn tiếp tục giúp bạn trai cất giữ, mua bán tài sản, tích trữ USD... Tâm nhận đây là lỗi của mình, phải chịu trách nhiệm là chính xác.

Tâm sau 6 tháng bị tạm giam đã được tại ngoại hồi cuối tháng 5/2025.

Nguyễn Thanh Tâm tại tòa. Ảnh: Hoàng Giang

Trong vụ án này, anh trai Tâm là cựu công an Nguyễn Thanh Phong, cũng đang bị truy tố tới 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, do là một trong 3 "cố vấn" pháp lý của Nam, được trả 2,2 tỷ đồng; sau đó chung tiền mua đất với Nam.

Khai hôm qua, Phong nói rất khổ tâm khi "luôn sống trong nghi ngờ của mọi người", bị mang tiếng chơi thân với Nam, em gái yêu Nam thì "chắc nhà phải giàu lắm".

Nhưng thực tế, cha mẹ làm nông dân vẫn phải "mưu sinh từng ngày, không sung sướng gì".

Theo Phong, em gái tuy cầm mấy trăm tỷ mua vàng giúp Nam nhưng "chưa mang một đồng nào về nhà".