Miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ.

Dự báo ngày mai, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, từ đêm mai mở rộng ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ. Trong hai ngày 17-18/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ đêm 17/11, miền Bắc chuyển rét dài ngày, vùng núi rét đậm.

Miền Bắc sẽ chuyển mưa rét từ ngày mai (17/11). Ảnh minh hoạ: Nam Giang

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay có mưa rải rác, trời lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Hà Tĩnh đến Khánh Hòa bắt đầu bước vào đợt mưa lớn diện rộng, đêm qua và sáng sớm nay (16/11), khu vực này đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ sáng sớm 16/11 đến sáng sớm 18/11, Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 550mm. Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hoà có mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Ngoài ra, từ ngày 16/11 đến hết đêm 17/11, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sau đó, ngày và đêm 18/11, Huế, Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục có mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm. Hà Tĩnh, Quảng Trị, phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), Khánh Hòa mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Nam Bộ hôm nay trời cũng chuyển nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo ngày mai (17/11), Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.