Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão có đổ bộ đất liền nước ta?

Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam với tốc độ 15-20km/h.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Đến 19 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ, ở vị trí khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Hệ thống có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, trong phạm vi kinh độ 108,5–115,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

19 giờ ngày 2/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ, đến vị trí khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm được xác định từ phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, trong phạm vi kinh độ 113,5–118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của bão, từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, tàn dư của bão Saudel đang hình thành áp thấp nhiệt đới ở phía Tây của đảo Hải Nam của Trung Quốc. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ đi về Đông Bắc sang Đài Loan (Trung Quốc). Do vậy, hầu hết các khu vực của Việt Nam bao gồm cả miền Bắc sẽ có thời tiết đẹp từ 2/9 - 5/9. Riêng khu vực Tây Nguyên có thể có mưa nhỏ rải rác trong ngày 5/9.

Ngày mai nhiều khu vực nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ (ngoài trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngày 2/9, nắng dịu dần.

Ngày 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cảnh báo nắng nóng: nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 3-4/9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.