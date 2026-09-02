Iran tấn công loạt căn cứ Mỹ tại 4 nước Trung Đông

Chiến dịch nhằm trả đũa đợt không kích tối 1/9 của quân đội Mỹ vào Iran khiến hàng chục người chết và bị thương.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa đạn đạo và UAV của lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều căn cứ, cơ sở quân sự của Mỹ tại Jordan, Kuwait, Bahrain và Iraq. Chiến dịch nhằm đáp trả đợt tập kích tối 1/9 của không quân Mỹ vào một số tỉnh phía Nam Iran, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận hệ thống phòng không nước này đã được kích hoạt và đánh chặn 10 trong tổng số 13 tên lửa đạn đạo của Iran. 3 quả còn lại rơi vào các khu vực không có người sinh sống và không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào.

Giới chức Kuwait và Bahrain cũng thông báo hệ thống phòng không hai nước đã đánh chặn các cuộc tấn công tên lửa và UAV xuất phát từ Iran. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại do các cuộc tập kích gây ra, chưa được công bố.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ đã hoàn tất đợt không kích nhắm vào các mục quân sự Iran, đáp trả việc Tehran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. CENTCOM khẳng định chiến dịch đánh phá các tài sản liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trận địa phòng không, hệ thống radar, khí tài hải quân, thiết bị rải mìn và các cơ sở thông tin liên lạc.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tuần, quân đội Mỹ tấn công Iran với lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Trước đó, đêm 30/8, không quân Mỹ cũng tập kích đảo Larak của Iran, nhắm mục tiêu là 2 bệ phóng rocket rải thủy lôi của Iran. Tehran đã đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan và UAE, đồng thời gửi khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động gây hấn của Washington.