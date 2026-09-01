Quốc hội yêu cầu khởi tố 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 34/2026/QH16 Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027 và thay thế cho Nghị quyết số 96/2019/QH14 năm 2019 của Quốc hội.

Tại Nghị quyết 34/2026, Quốc hội đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cụ thể, phải phòng ngừa để kéo giảm bền vững tội phạm, vi phạm pháp luật, trong đó phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; Tỷ lệ thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100%;

Bảo đảm việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 88% tổng số thụ lý. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố về xâm hại trẻ em đạt trên 95% tổng số thụ lý.

Đáng chú ý, Quốc hội yêu cầu: “Bảo đảm 100% các vụ việc đã xác định có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật”.

Tiêu chí tiếp theo là giảm mạnh số người bị tạm giữ hình sự chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm so với năm trước;

Tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm rất nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%;

Bảo đảm việc khởi tố, điều tra đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội;

Hạn chế tối đa phát sinh số người bị truy nã mới; giảm ít nhất 5% số người bị truy nã trong nước so với năm trước;

Nghị quyết 34/2026 yêu cầu, không để xảy ra trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ không đúng quy định của pháp luật; thường xuyên rà soát, tích cực xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đang tạm đình chỉ và các vụ đang tạm đình chỉ điều tra; kịp thời phục hồi giải quyết, phục hồi điều tra khi lý do tạm đình chỉ không còn;

Các ngành tư pháp phải phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ việc tạm đình chỉ giải quyết và số vụ tạm đình chỉ điều tra so với năm trước. Đối với các trường hợp sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, phải kịp thời áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Đáng chú ý, Quốc hội yêu cầu Cơ quan điều tra, Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan thi hành án phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tiền, tài sản trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đạt trên 60%, trong đó tại giai đoạn điều tra đạt từ 65% trở lên.

Tiếp đến, cần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm toán, kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm; chuyển ngay 100% các vụ việc khi thanh tra, kiểm toán phát hiện có dấu hiệu tội phạm, cung cấp các tài liệu, đồ vật có liên quan để Cơ quan điều tra xem xét việc khởi tố theo quy định của pháp luật.

Một yêu cầu khác, phải giảm ít nhất 5% số vụ tai nạn giao thông, 5% số người chết do tai nạn giao thông và 5% số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm trước; giảm ít nhất 5% số vụ cháy từ cấp III trở lên theo quy định của pháp luật so với năm trước.

Từ năm 2029 trở đi, hằng năm giảm ít nhất 5% số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số địa bàn cấp xã và 20% số địa bàn cấp tỉnh không có ma túy...