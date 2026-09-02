Các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Trong điện mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và quyền Chủ tịch Quốc hội Sounthone Xayachak bày tỏ vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong 81 năm qua, đặc biệt sau 40 năm đổi mới. Những thành tựu đó đã trở thành kinh nghiệm, sự động viên đối với Lào trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Các lãnh đạo Lào khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em để bảo vệ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo nước này chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, kinh tế - xã hội ổn định và phát triển nhanh, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực nâng cao.

Các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc khẳng định coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, nhấn mạnh sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Các lãnh đạo Campuchia bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra, trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Lãnh đạo Campuchia khẳng định nước này luôn coi trọng mối quan hệ "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" được hai nước xây dựng vững chắc trên nền tảng tin cậy chính trị và trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ, ủng hộ lẫn nhau, vì lợi ích chung.

Trực thăng bay qua khu vực gần Cột cờ Hà Nội ngày 2/9/2025. Ảnh: Võ Thạnh

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam - Nga đã sát cánh bên nhau trên chặng đường dài đầy khó khăn và Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, không ngừng củng cố uy tín trên trường quốc tế.

Các lãnh đạo Nga khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga đang phát triển tích cực. Hai nước tiếp tục thúc đẩy nhiều sáng kiến và nội dung hợp tác song phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ về các vấn đề khu vực và quốc tế, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển sâu rộng trên tinh thần thỏa thuận giữa các lãnh đạo cấp cao.

Các lãnh đạo Mông Cổ khẳng định sẽ cùng Việt Nam hiện thực hóa thỏa thuận cấp cao hai nước, tiếp tục phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi nền độc lập của Việt Nam, nhấn mạnh đây là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam, đồng thời là di sản truyền cảm hứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao những tiến triển đạt được trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam, cũng như cam kết chung của hai nước đối với hòa bình, thịnh vượng và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ đánh giá cao vai trò lãnh đạo toàn cầu ngày càng tăng của Việt Nam với tư cách thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy những tiến triển đạt được, hợp tác vì thịnh vượng và an ninh chung.

Nhà vua Nhật Bản Naruhito gửi lời chúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng.

Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng Pháp và Việt Nam, cũng như Liên minh châu Âu và ASEAN, cùng chia sẻ nguyên tắc gắn bó với chủ nghĩa đa phương và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Ông Macron nhấn mạnh, bên cạnh việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, các bên cũng cần sẵn sàng nỗ lực vì những lợi ích toàn cầu. Tổng thống cho rằng bảo vệ khí hậu, đa dạng sinh học và đại dương cần được tiếp tục, nhằm gìn giữ những tài sản chung này cho các thế hệ tương lai.

Vua Anh Charles III nhấn mạnh Quốc khánh năm nay là cơ hội quý báu để nhìn lại tình hữu nghị bền vững giữa hai nước, bày tỏ coi trọng mối quan hệ song phương chặt chẽ và cam kết tiếp tục đóng góp vào việc phát triển quan hệ hợp tác ngày càng gần gũi, chặt chẽ hơn trong những năm tới.

Nhà Vua cho rằng hai nước đang cùng đối mặt với những thách thức chung của thời đại, đặc biệt là các vấn đề về khí hậu và bảo tồn thế giới tự nhiên, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tiếp tục cùng chung tay theo đuổi những giải pháp có ý nghĩa và mang tính bền vững.