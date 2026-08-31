Diễn biến mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 31/8/2026.

Dự báo, đến 13h ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, tốc độ 15-20 km/h, vị trí ở khoảng 19,6°N - 114,2°E; trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm phía Bắc 18,0°N; 109,5-115,5°E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển, khu vực vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.