Bão số 5 Saudel di chuyển ‘kỳ dị’, đi lòng vòng trên biển nhiều ngày

Bão di chuyển rất chậm, không có dấu hiệu đổ bộ đất liền nước ta

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 4h sáng nay (2/9), vị trí tâm bão số 5 Saudel ở khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 5 phát lúc 5h ngày 2/9/2026. Nguồn: NCHMF

Đáng chú ý, bão được dự báo sẽ giảm tốc độ nhanh trong những ngày tới. Trong khoảng 24-72 giờ, tốc độ di chuyển của bão chỉ còn 5-10km/h.

Đến 4h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h. Tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão vẫn ở cấp 8, giật cấp 10.

Trong 24 giờ tiếp theo, bão đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển khoảng 5km/h. Đến 4h ngày 4/9, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Tại thời điểm này, bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, bão số 5 tiếp tục đi theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ chỉ khoảng 3km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h ngày 5/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông; cường độ giảm còn cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo chi tiết diễn biến bão/áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 72 giờ tới). Nguồn: NCHMF

Sau khi suy yếu, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển trên biển.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 3km/h và tiếp tục suy yếu.

Với diễn biến trên, trong 4-5 ngày tới, bão số 5 và sau đó là áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng tiếp tục hoạt động trên biển và không có khả năng đổ bộ đất liền nước ta.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Do bão di chuyển chậm, thời gian tác động thời tiết nguy hiểm trên biển có thể kéo dài, các chủ phương tiện tàu thuyền cần chủ động phòng tránh, đồng thời theo dõi sát các bản tin dự báo mới để có phương án ứng phó phù hợp.