Thủ tướng Canada nói Mỹ 'nên nghiêm túc và bớt ra vẻ cứng rắn'

Theo Guardian, Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 1/9 đã chỉ trích những hành động gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh Ottawa chuẩn bị đáp trả các mức thuế quan diện rộng của Washington bằng việc áp thuế lên hàng hóa Mỹ.

"Khi nào người Mỹ ngừng chế ảnh, ngừng mỉa mai, ngừng cố tỏ ra cứng rắn và bắt đầu nghiêm túc thảo luận, thì khi đó chúng ta mới có thể tiến hành các cuộc đàm phán về thương mại. Những hành động như vậy không xứng tầm với vị thế của Mỹ, không mang tính xây dựng, nhưng tiếc rằng thể chế của họ là như vậy", ông Carney cho biết.

Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Thủ tướng Carney nhận định rằng Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận "gây bất lợi" cho Canada trong các ngành then chốt, thậm chí còn muốn giới hạn các thỏa thuận thương mại tương lai của Canada.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận những điều khoản như vậy. Canada là một quốc gia có chủ quyền. Chúng tôi sẽ ký kết thỏa thuận thương mại tự do với bất kỳ đối tác nào mà chúng tôi muốn", ông Carney nhấn mạnh.

Tuyên bố của Thủ tướng Carney được đưa ra sau khi Tổng thống Trump đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, đồng thời cảnh báo đã đến lúc "dạy cho Canada một bài học"; Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thì nói rằng Canada không thể "ăn miếng trả miếng" với một nền kinh tế lớn hơn họ gấp 13 lần; trong khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth có bài đăng chế giễu quân đội Canada.

Hồi giữa tháng 8, Tổng thống Trump đã áp thuế 50% với số hàng hoá trị giá 20 tỷ USD nhập từ Canada, sau khi đàm phán giữa hai bên sụp đổ. Canada sau đó đáp trả bằng cách đánh thuế với 20 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu hàng năm từ Mỹ từ ngày 8/9.