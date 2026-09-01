Vì sao nhiều bão trên Biển Đông có đường đi dị thường?

Trên Biển Đông đang có bão số 5 hoạt động. Từ tàn dư của cơn bão Saudel trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào sáng sớm 31/8, sau đó mạnh lên thành bão vào sáng sớm 1/9, trở thành bão số 5, được lấy lại tên quốc tế là Saudel.

Vào 13 giờ chiều nay (1/9), tâm bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

Từ khi mạnh trở lại, áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão số 5 di chuyển khá hiếm gặp trên Biển Đông, đầu tiên là hướng Nam/Tây Nam sau đó chuyển hướng Đông Bắc, ngược lại khu vực Bắc Biển Đông, thay vì di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và đất liền nước ta như thường gặp.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 5.

Dự báo từ trưa 1/9 đến trưa 3/9, cơn bão này vẫn di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h, sau đó ngược hướng Tây/Tây Tây Nam, di chuyển dọc theo ven biển tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.

Hướng di chuyển dị thường của bão số 5 liên quan đến sự tương tác với một cơn bão khác đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là bão Krovanh, dự báo hướng về phía Nam của Nhật Bản.

Sự tương tác của hai cơn bão được gọi là hiệu ứng bão đôi, xảy ra khi hai xoáy thuận nhiệt đới cùng tồn tại trong một khu vực biển ở cùng khoảng thời gian và có sự tương tác lẫn nhau.

Trong khí tượng học, hiện tượng này còn được gọi là hiệu ứng Fujiwhara, theo tên nhà khí tượng Nhật Bản Sakuhei Fujiwhara, người đã mô tả hiện tượng này từ đầu thế kỷ XX. Hiện tượng bão đôi khiến đường đi và hướng di chuyển của các cơn bão trở nên phức tạp, khó lường.

Bão số 5 không phải là cơn bão duy nhất trên Biển Đông có hướng đi dị thường năm nay.

Trước đó, vào chiều 4/8, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực đảo Luzon của Philippines. Áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) này sau đó di chuyển vào phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 năm 2026, có tên quốc tế là Kujira.

Cơn bão này sau đó di chuyển ngược theo hướng Đông, quay trở lại đảo Luzon rồi đi vào vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon và suy yếu dần.

Bão số 3 cũng có đường đi cực kỳ hiếm gặp và thời gian tồn tại rất ngắn.

Hướng đi hiếm gặp này của bão số 3 cũng liên quan đến một cơn bão khác cùng hoạt động trên Tây Bắc Thái Bình Dương thời điểm đó là siêu bão Dolphin.

Cường độ siêu bão cùng kích thước khổng lồ của cơn bão này đã hút bão số 3 về phía mình khiến cơn bão này có thời gian tồn tại rất ngắn và hướng di chuyển cực kỳ hiếm gặp.

Tuy nhiên, sự dị thường nhất về hướng di chuyển trong các cơn bão năm nay trên Biển Đông thuộc về bão số 4, có tên quốc tế là bão Narra.

Đây là cơn bão tồn tại lâu nhất và hướng di chuyển dị thường nhất từng thấy trên vịnh Bắc Bộ, cũng là cơn bão duy nhất tạo ra một nút thắt trên đường đi trong một vùng vịnh hẹp và nông như vịnh Bắc Bộ.

Trong thời gian tồn tại kỷ lục gần 5 ngày, bão số 4 di chuyển rất chậm, trung bình chỉ khoảng 3–5 km/giờ, liên tục đổi hướng, đi lòng vòng, có thời điểm dịch chuyển trở lại về phía ngoài Vịnh, tạo ra một nút thắt chưa từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ.

Bão số 4 là cơn bão tồn tại lâu nhất, hướng đi dị thường nhất từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ.

Nguyên nhân của hướng đi dị thường này không chỉ liên quan đến trường dòng dẫn quy mô lớn không tạo thành một hướng di chuyển ổn định mà còn do tác động tổng hợp của các hệ thống khí quyển xung quanh và quá trình động lực nội tại của xoáy.

Thời điểm bão số 4 hoạt động trên vịnh Bắc Bộ, có nhiều xoáy thuận nhiệt đới khác cùng tồn tại trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, thời điểm nhiều nhất có 4 xoáy thuận cùng hoạt động.

Chính sự tương tác giữa các xoáy thuận hoạt động cùng trên một dải hội tụ nhiệt đới đã biến bão số 4 thành cơn bão dị thường nhất từng xuất hiện trên vịnh Bắc Bộ, đồng thời tàn phá nặng nề khu vực Đông Bắc Bộ nước ta do mưa lớn kéo dài liên tục nhiều ngày, gây ra các thiên tai khác như lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 9/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm với khoảng 2-3 cơn bão, trong đó 1-2 cơn có thể đổ bộ nước ta.