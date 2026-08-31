Đường đi dị thường của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 10-15km/h.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sáng ngày 31/8.

Giống như bão 3 và bão số 4 năm nay, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ có hướng di chuyển hiếm gặp. Thay vì di chuyển theo hướng tây/tây bắc/tây tây bắc/tây nam như thường gặp ở các cơn xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Về cường độ, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nhỏ, cấp 8, giật cấp 10, sau khoảng hai ngày hoạt động với cường độ này, bão suy yếu lại thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp và tan dần.

Đến 7 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15 km/giờ. Tâm bão dự báo ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, trong khoảng 109,5-114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7 giờ ngày 2/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, hướng về phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Tâm bão dự báo ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, trong khoảng 111,5-118,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Saudel trước đó hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương, mạnh lên thành bão và di chuyển về phía Trung Quốc. Sau khi đổ bộ và đi sâu vào đất liền, bão suy yếu thành vùng áp thấp. Sáng 31/8, vùng áp thấp này di chuyển xuống vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, tái tổ chức và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Cơn bão số 3 hình thành trên vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông cũng ngược hướng đông đông bắc, di chuyển về đảo Luzon của Philippines và suy yếu rất nhanh, do tác động của hiệu ứng bão đôi với siêu bão Dolphin đang hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương thời điểm đó. Đặc biệt cơn bão số 4 trở thành cơn bão có quỹ đạo dị thường nhất và thời gian tồn tại lâu nhất từng ghi nhận trên vịnh Bắc Bộ.