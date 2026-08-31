Nắng nóng diện rộng bao phủ miền Bắc, miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lúc 13 giờ có nơi trên 35 độ.

Ngày 1/9, khu vực Bắc Bộ (ngoài trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Ngày 2/9, nắng dịu dần.

Nhiều khu vực nắng nóng trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tuấn Anh

Ngày 2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Cảnh báo nắng nóng: nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 3-4/9. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Thời tiết Hà Nội, từ ngày 1 đến 9/9, thời tiết khu vực Hà Nội chủ yếu có mây, không mưa. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-35 độ C. Cụ thể, ngày 1/9, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất 35 độ C. Ngày 2/9, nhiệt độ dao động 26-34 độ C.

Trong các ngày 3-5/9, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-27 độ C, cao nhất 34-35 độ C. Ngày 6-7/9, nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C, thấp nhất 27 độ C.

Ngày 8-9/9, thời tiết tiếp tục có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất 27 độ C, cao nhất khoảng 34 độ C.

Nhìn chung, trong 10 ngày tới, thời tiết Hà Nội ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 34-35 độ C. Người dân cần lưu ý bảo vệ sức khỏe khi hoạt động ngoài trời, nhất là vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều.