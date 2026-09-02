Tàu chiến Mỹ vượt Thái Bình Dương đến Peru để làm gì?

Hải quân Mỹ đã điều động tàu chiến ven biển USS Minneapolis-Saint Paul (LCS 21) từ Căn cứ Hải quân Mayport, bang Florida, đến Peru tham gia cuộc tập trận UNITAS 2026. Con tàu sẽ hoạt động cùng lực lượng hải quân của 23 quốc gia khác trong cuộc tập trận ngoài khơi Lima.

Hải quân Mỹ thông báo ngày 28/8 rằng USS Minneapolis-Saint Paul rời Mayport hôm 27/8. Con tàu dự kiến tham gia UNITAS lần thứ 67, bắt đầu từ ngày 10/9. Cuộc tập trận năm nay quy tụ lực lượng của 24 quốc gia.

UNITAS là cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia lâu đời nhất thế giới. Hoạt động này nhằm nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Các nội dung tập trung vào điều phối chiến thuật, an ninh hàng hải và hoạt động hải quân phối hợp.

USS Minneapolis-Saint Paul thuộc lớp Freedom. Đây là lớp tàu chiến ven biển được thiết kế để hoạt động với tốc độ cao và có khả năng tác chiến trong môi trường gần bờ. Tàu cũng có thể hoạt động trên biển khơi, cho phép chuyển đổi giữa các khu vực hoạt động khác nhau.

Trong UNITAS 2026, USS Minneapolis-Saint Paul sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ hàng hải phối hợp với lực lượng của các nước tham gia. Tốc độ, khả năng cơ động và đặc điểm mớn nước nông giúp con tàu phù hợp với những hoạt động ven biển.

Tàu chiến Mỹ vượt Thái Bình Dương đến Peru

Việc sử dụng tàu LCS cũng cho phép Hải quân Mỹ dành các tàu chiến lớn hơn cho những nhiệm vụ đòi hỏi năng lực tác chiến cao hơn. Tàu khu trục lớp Arleigh Burke có khả năng phòng không, tấn công tên lửa và chống tàu ngầm vượt trội. Tuy nhiên, không phải mọi nhiệm vụ hiện diện hoặc huấn luyện đa quốc gia đều cần đến toàn bộ năng lực của một tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis.

USS Minneapolis-Saint Paul vì vậy có thể đảm nhiệm một vai trò khác trong đội hình. Con tàu cung cấp sự hiện diện của Hải quân Mỹ, hỗ trợ an ninh hàng hải và hoạt động cùng các lực lượng đối tác mà không cần triển khai một chiến hạm cỡ lớn.

UNITAS cũng tạo môi trường để các lực lượng tham gia thực hành liên lạc, phối hợp diễn tập và vận hành theo những quy trình chung. Điều này có ý nghĩa đối với các hoạt động an ninh hàng hải, nhiệm vụ nhân đạo và những tình huống khẩn cấp trong khu vực.

Hải quân Mỹ cho biết việc USS Minneapolis-Saint Paul rời căn cứ diễn ra sau nhiều tháng bảo trì, huấn luyện và chứng nhận. Con tàu được chuẩn bị để thực hiện nhiều hoạt động hàng hải khác nhau trong đợt triển khai.

Cuộc tập trận ngoài khơi Peru cũng cho phép tàu LCS 21 phát huy khả năng hoạt động gần bờ. Tàu có thể di chuyển giữa các khu vực hàng hải và phối hợp với nhiều lực lượng khác nhau trong một môi trường đa quốc gia.

Việc điều động USS Minneapolis-Saint Paul cho thấy Hải quân Mỹ tiếp tục sử dụng các tàu chiến nhỏ hơn cho nhiệm vụ hiện diện, hợp tác và an ninh hàng hải. Trong khi đó, những tàu chiến có năng lực cao hơn có thể được dành cho các nhiệm vụ tác chiến chuyên biệt.