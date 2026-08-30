Bão Saudel tái sinh, phát triển thành bão trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel (đã đổ bộ vào Trung Quốc) có khả năng di chuyển trở lại vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và mạnh lại thành bão vào ngày và đêm 1/9.

Dự báo Biển Đông có nguy cơ đón bão vào đầu tháng 9. Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Hiện nay, đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 1/9, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel di chuyển từ khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) trở lại phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có khả năng tái sinh mạnh lại thành bão.

Hiện nay, đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Ngày và đêm 30/8, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-3m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Ngày và đêm 31/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long có gió Tây Nam mạnh cấp 6, riêng khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động; khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cách đây hơn 1 tuần, Saudel là 1 trong 4 xoáy thuận nhiệt đới cùng lúc hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Sau khi di chuyển áp sát bờ biển Trung Quốc, khoảng 8 giờ ngày 28-8, Saudel đổ bộ vào bờ biển tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), với sức gió vùng gần tâm khoảng 100km/giờ. Sau đó đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, vùng áp thấp này có xu hướng di chuyển trở lại vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lại thành bão vào ngày và đêm 1-9. Cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của áp thấp này.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục chạy qua miền Bắc và Bắc Trung Bộ nên từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, các tỉnh thành phố ở miền Bắc gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30–60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 130mm.

Thủ đô Hà Nội đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 80mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đợt mưa này, trong hai ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (1-2/9), miền Bắc sẽ có thời tiết khá tốt, mang đặc trưng của mùa thu với nắng nhẹ, gió mát.

Để chủ động ứng phó với đợt mưa này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn đề nghị UBND các tỉnh và thành phố ở đồng bằng Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế rà soát, chủ động di dời người dân tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.