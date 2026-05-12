1 người thiệt mạng, 1 người mất tích khi đi kéo cá ở Sơn La

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h00 trưa nay (12/5), hai người là T.T.H (sinh năm 2003) và L.T.H (sinh năm 1991) cùng trú tại bản Huổi Pàn, xã Bó Sinh, trong lúc kéo cá trên sông không may bị dòng nước dâng cao, cuốn trôi.

Các lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Bó Sinh đã huy động các lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến nay, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 1 nạn nhân; người còn lại vẫn đang được các lực lượng tìm kiếm.

Hiện xã Bó Sinh đã thông báo tới các xã khu vực hạ lưu sông Mã để phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn lại.