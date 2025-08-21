Nước lũ cuốn hai mẹ con khi đi làm rẫy về

Sáng 21/8, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai mẹ con từ nương rẫy trở về nhà băng qua suối bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Hiện thi thể một người đã được tìm thấy.

"Hiện chính quyền địa phương đang huy động các lực lượng tại chỗ tích cực tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc theo suối Chà Làm", ông Thắng cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiến nạn nhân mất tích.

Trước đó, từ 12h45 đến 14h ngày 20/8, trên địa bàn xã Trung Lý có mưa, lượng mưa ghi nhận là 19,2mm, nước tại khu vực suối Chà Làm dâng cao đột ngột, tạo dòng chảy mạnh và nguy hiểm.

Khoảng 14h30 ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), bà T.T.D. (SN 1974) và con gái là S.T.S. (SN 2014, trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý) đi qua suối để trở về nhà. Không may hai mẹ con bà D. trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo huy động nhiều lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15h20 cùng ngày, thi thể bà D. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.