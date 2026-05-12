Mỹ vừa xác nhận Israel chuyển Vòm Sắt, thổi bùng căng thẳng Iran - UAE?

Thông tin trên do Đại sứ Mỹ tại Israel – ông Mike Huckabee – công bố vào ngày 12-5.

Có thể nói, phát biểu của ông Mike Huckabee đã làm nổi bật mối quan hệ quốc phòng ngày càng thắt chặt giữa Israel và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), hai quốc gia từ lâu đã luôn cảnh giác với Iran.

Sự gắn kết này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, eo biển Hormuz nhỏ hẹp vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tehran. Trong khi đó, các cuộc đối thoại Mỹ - Iran giậm chân tại chỗ, làm gia tăng rủi ro xung đột bùng phát trở lại.

Ông Huckabee, cựu Thống đốc bang Arkansas và từng là ứng cử viên tổng thống Mỹ, đã đưa ra phát biểu trên tại Hội nghị Tel Aviv ở Israel.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới UAE, thành viên đầu tiên của Hiệp định Abraham. Hãy nhìn vào những lợi ích mang lại. Israel vừa gửi cho họ các hệ thống Vòm Sắt cùng đội ngũ nhân sự để hỗ trợ vận hành" - ông nói.

UAE, một liên bang gồm bảy tiểu vương quốc trên bán đảo Ả Rập, đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel vào năm 2020.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel khai hỏa đánh chặn khi còi báo động không kích vang lên tại Tel Aviv vào ngày 23-10-2024. Ảnh: Pool/AP

Theo hãng tin AP, phía UAE hiện chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về xác nhận của ông Huckabee.

Ông Huckabee cho biết bản thân "rất lạc quan" về việc các quốc gia khác trong khu vực sẽ sớm gia nhập Hiệp định Abraham để thiết lập quan hệ chính thức với Israel. Đây là thỏa thuận công nhận ngoại giao được ký kết vào năm 2020, còn có sự tham gia của Bahrain thuộc vùng Vịnh.

Mặc dù vậy, nhiều quốc gia Ả Rập vẫn đang phẫn nộ trước các chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel sau cuộc tấn công của Hamas vào năm 2023. Chiến dịch này đã khiến dải Gaza bị san phẳng và các đồng minh của Iran khắp Trung Đông bị tấn công.

Hiện tại, Israel cũng đang kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Lebanon và Syria.

Ông Huckabee đặt câu hỏi: "Các quốc gia vùng Vịnh giờ đây đã hiểu rằng họ buộc phải đưa ra lựa chọn - bên nào có khả năng sẽ tấn công họ, Iran hay Israel?".