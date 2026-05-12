Rộ tin nhiều máy bay quân sự Iran xuất hiện ở Pakistan

Trả lời CBS News, các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran vào đầu tháng 4, Tehran đã điều nhiều máy bay đến Căn cứ Không quân Nur Khan, một căn cứ quân sự có vị trí chiến lược quan trọng nằm ngay ngoại ô thành phố Rawalpindi của Pakistan.

Trong số các khí tài quân sự có một chiếc RC-130 của Không quân Iran, một biến thể trinh sát và thu thập thông tin tình báo của máy bay vận tải chiến thuật Lockheed C-130 Hercules.

Ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Pakistan đã ra tuyên bố xác nhận máy bay Iran đang ở nước này.

"Các máy bay Iran này đã đến Pakistan trong thời gian ngừng bắn và không liên quan gì đến bất kỳ kế hoạch quân sự hay thỏa thuận bảo vệ nào. Những khẳng định trái ngược là suy đoán, gây hiểu nhầm và hoàn toàn không phù hợp với bối cảnh thực tế", tuyên bố cho biết.

Cũng theo cơ quan này, các máy bay của đến Pakistan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đón các nhân viên ngoại giao và đội an ninh, nếu các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo được lên kế hoạch. "Mặc dù các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa được nối lại, nhưng các cuộc trao đổi ngoại giao cấp cao vẫn tiếp tục", tuyên bố cho biết.

Trong khi đó tại Afghanistan, một quan chức hàng không dân dụng tiết lộ một máy bay dân dụng của Iran thuộc hãng hàng không Mahan Air đã hạ cánh xuống Kabul ngay trước khi chiến sự ở Iran bùng phát. Sau khi không phận Iran bị đóng cửa, máy bay này vẫn đậu tại sân bay Kabul.

Khi Pakistan bắt đầu các cuộc không kích vào Kabul hồi tháng 3, giới chức Afghanistan đã quyết định di chuyển máy bay Iran đến sân bay Herat gần biên giới Iran, để bảo vệ nó khỏi nguy cơ bị máy bay Pakistan tấn công tại sân bay Kabul.

Theo quan chức hàng không nói trên, đây là máy bay Iran duy nhất còn lại ở Afghanistan.

Pakistan đã cố gắng điều hướng cả hai phía của cuộc khủng hoảng, tự thể hiện mình như một trung gian ổn định với Washington trong khi tránh các bước đi có thể làm mất lòng Tehran hoặc Trung Quốc - quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Iran.

Bắc Kinh đã công khai ca ngợi vai trò của Pakistan trong việc tạo điều kiện cho các liên lạc gián tiếp giữa Tehran và Washington.

Đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh bao gồm các yêu cầu về bồi thường chiến tranh từ phía Mỹ, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, theo đài truyền hình nhà nước Iran.

Các đề xuất này được tiết lộ trong một bài đăng trên mạng xã hội của đài truyền hình Iran, một ngày sau khi ông Trump công khai bác bỏ đề nghị đáp trả của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Tổng thống không nêu rõ yếu tố nào trong đề xuất của Iran đã khiến ông phản đối.

Việc bác bỏ này càng làm căng thẳng thêm thỏa thuận ngừng bắn dường như chỉ còn trên danh nghĩa, khi ông Trump chuẩn bị đến Bắc Kinh trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong khi đó, các cuộc đụng độ quy mô nhỏ vẫn tiếp diễn quanh eo biển Hormuz hôm 10/5, cho thấy sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ.